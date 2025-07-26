台灣大罷免失敗 　挺罷免者稱非常失望　反對者慶賀：這才是民主

7月26日，台灣迎來史無前例的大罷免，結果24席國民黨立委罷免案都未通過。更值得一提的是，此次罷免案當中，新竹市長高虹安所獲得的不同意票數為12萬3,483票，比2022年選市長時的9萬8,121票還高出2萬5,632票，國民黨立委林沛祥、鄭正鈐等6人所獲得的不同意票數，也高於當初的得票數，投票人數驚人。國民黨主席朱立倫則呼籲賴清德道歉。



《香港01》在選後分別採訪支持罷免和反對罷免的台灣民眾。支持罷免者Cindy（化名）表示，自己很失望，也對台灣政治感到悲觀。她事後分析，這次罷免策略錯誤，「應該只罷免特別誇張的國民黨立委，罷免這麼多國民黨立委都不只模糊焦點也分散資源」。



反對罷免者James則認為，這個結果是一個對賴清德和民進黨的警訊，也展現台灣民主的韌性，他認為台灣政治不能再內耗下去。James表示，「民主不是只有投票，他還有協商和權力的制衡。民進黨要做的應該是跟在野黨合作推動法案，而不是將一切問題歸咎在野黨。」



7月26日，上午10點左右，幾位民眾前往台灣新北市的投開票所，參與大罷免投票。（香港01攝）

James批評，賴清德執政一年做得很糟，「內政方面救災做得很差，外交方面，與美國關稅到今日也沒有公布，這一年台灣的國際地位也沒有提升」，他認為這是罷免失敗的關鍵，「大家的不滿積累太久了」。

他表示，「從投票結果就可以看出很多選民認為問題根源在於執政黨而非在野黨」，James抨擊，賴清德和民進黨執政一直想把自己施政的問題轉嫁給在野黨，「但很明顯大家不買單，這次投票結果才真正展現台灣民主韌性，民主不是二元對立的」。

值得關注的是，根據台灣《公職人員選舉罷免法》規定，罷免案被否決者，在該被罷免人之任期內，不得對其再為罷免案之提議。代表這次罷免案不通過的所有國民黨立委，至第11屆立委任期2028年1月31日結束前，民眾不得再提出罷免案。

支持罷免者Cindy認為，「現在最危險的是罷免不通過這些國民黨立委只會變本加厲，擁有不死金身後，加速通過親中的法案。」

他表示，沒想到連國民黨立委傅崐萁都沒有成功罷免，「真的非常失望，他是一個最差的立委，完全沒有政治品德，國民黨竟然還願意給他帶領，這一年他們只過擴權違憲法案，亂刪預算，但選民都無感，只想教訓執政黨。」

國民黨支持者舉辦活動反對罷免。（路透社）

Cindy表示，自己本來就對罷免案結果不樂觀，認為只能罷掉一席兩席，但對一席都沒有罷免成功感到失望。她進一步分析，這次罷免案最後還是只訴諸抗中保台，「這個是很危險的，除了本來就不在意統獨問題的人以外，有些人也會覺得到底是要講多久。」

Cindy也擔憂，此次國民黨和民眾黨掌握了打選戰的訣竅會增添聲勢，她批評，「他們很會去脈絡化和造謠，短影音洗腦。」