南非單方面更名降等台灣駐處　台方研擬限制晶片出口反制

南非政府近日以政府公報形式，將台灣駐南非辦事處更名並降級，引發台灣強烈反應。台外交部今日（29日）表示，正與相關部會研擬反制措施，包括限制晶片輸往南非，並敦促南非儘速與台灣展開協商。



據悉，南非政府自去年10月起兩度要求台灣駐處遷離首都普勒陀尼亞。雙方協商期間，南非外交部（DIRCO）官網已將台灣代表處名稱更改為「台北商務辦事處」，並歸類為「國際組織」，地址改列約翰尼斯堡。7月21日，南非進一步以政府公報宣布，將台灣駐普勒陀尼亞及開普敦的辦事處分別更名為「駐約翰尼斯堡台北商務辦事處」及「駐開普敦台北商務辦事處」。

在今日例行記者會上，台外交部亞西及非洲司司長顏嘉良針對南非單方面舉措表示，正與相關部會研擬反制措施，其中包括限制晶片對南非的出口，具體措施範圍尚待進一步磋商。

顏嘉良批評，南非政府持續屈從北京的壓力，漠視與台灣長久以來的情誼，於21日以政府公報錯誤援引聯大2758號決議及一中政策，對台灣駐處更名降級，外交部對此深表遺憾。他強調，南非至今未與台灣展開協商，呼籲南非政府立即與台灣磋商，並在進一步協商前，遵守1997年雙方達成的雙邊關係法律架構協議。