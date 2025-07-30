俄羅斯地震｜台灣海嘯警報　追風市民在海岸旁等待　網民怒罵

今天（30日）當地時間上午7時25分，俄羅斯堪察加半島東部外海發生8.8級強烈地震。台灣氣象署地震測報中心發布海嘯警報，預估台灣東南沿海地區下午1時19分海嘯波波高約0.3至1米；西南沿海地區下午1時31分波高約0.3至1米。



台灣都有不少追風民眾。（Youtube@東部海岸國家風景區管理處）

台灣氣象署也發呼籲民眾遠離海邊，不過根據台灣各海岸Youtube的即時直播，都可以看到不少台灣民眾在海邊甚至三仙台跨海步橋逗留觀海，引發許多民眾憂心更抨擊不應該罔顧安全，「造成別人困擾」，亦有網民批評遊客們並未意識到海嘯的嚴重性。

據了解，為讓市民觀測海嘯，台灣東部海岸國家風景區管理處在Youtube開直播，吸引包括香港市民在內的1000多人線上觀看。

（Youtube@東部海岸國家風景區管理處）

台灣氣象署地震測報中心主任吳健富表示，由於台灣東部海域較深，海嘯波抵達速度接近噴射機，若波高在0.3米以上，等同海邊的人及車會被沖走，提醒民眾往高處、內陸跑。

吳健富解釋，若海嘯波高小於0.3米僅需稍微留意；若在0.3米以上等同在海邊的人、車會被沖走；1至3米為木板會被沖破；3米以上則是沿海地區會被淹沒。

俄羅斯地震｜台灣發警報：海嘯波速度接近噴射機 人及車會被沖走