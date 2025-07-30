日本海嘯｜香港天文台：若海嘯持續今日下午約5時到港　但影響小

俄羅斯遠東地區堪察加半島（Kamchatka）7月30日發生8.8級地震，日本沿岸多地發布海嘯警報。香港天文台下午1時30分發出海嘯報告，指俄羅斯這次地震已產生海嘯。若海嘯持續，將會於今日下午5時左右到達香港，並會每5至60分鐘再次出現，預計只會比正常潮水高度高出約0.1米或以下，對香港影響很小。



海嘯侵襲日本東太平洋沿海，日本北海道上空的直播畫面。（NHK）

天文台：海嘯每5至60分鐘出現 料只比正常潮水高出約0.1米或以下

香港天文台下午1時30分發出的海嘯報告，指今早7時24分，在俄羅斯堪察加附近發生8.8級的猛烈地震。

天文台指，這次地震已產生海嘯。若海嘯持續，將會於今日(2025年7月30日)下午5時左右到達香港，並會每5至60分鐘再次出現，預計只會比正常潮水高度高出約0.1米或以下，對香港的影響很小。

今天鰂魚涌的正常潮水是：

高水位：海圖基準面以上1.82米於下午12時46分

低水位：海圖基準面以上0.82米於下午6時58分