日本海嘯｜香港天文台：若海嘯持續今日下午約5時到港 但影響小
撰文：石國威
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俄羅斯遠東地區堪察加半島（Kamchatka）7月30日發生8.8級地震，日本沿岸多地發布海嘯警報。香港天文台下午1時30分發出海嘯報告，指俄羅斯這次地震已產生海嘯。若海嘯持續，將會於今日下午5時左右到達香港，並會每5至60分鐘再次出現，預計只會比正常潮水高度高出約0.1米或以下，對香港影響很小。
天文台：海嘯每5至60分鐘出現 料只比正常潮水高出約0.1米或以下
香港天文台下午1時30分發出的海嘯報告，指今早7時24分，在俄羅斯堪察加附近發生8.8級的猛烈地震。
天文台指，這次地震已產生海嘯。若海嘯持續，將會於今日(2025年7月30日)下午5時左右到達香港，並會每5至60分鐘再次出現，預計只會比正常潮水高度高出約0.1米或以下，對香港的影響很小。
今天鰂魚涌的正常潮水是：
高水位：海圖基準面以上1.82米於下午12時46分
低水位：海圖基準面以上0.82米於下午6時58分
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