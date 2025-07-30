內地發布海嘯黃色警報 抵達時間曝光 上海浙江慘遭海嘯颱風夾擊
撰文：朱加樟
出版：更新：
今天（30日）當地時間上午7時25分，俄羅斯堪察加半島東部外海發生8.8級強烈地震。內地自然資源部海嘯預警中心已發布海嘯黃色警報。央視報道，預計海嘯波將於下午5時至晚上7時左右到達浙江、上海沿岸，浙江、上海等沿海地區將受到海嘯與颱風「竹節草」雙重災害影響。
央視報道，自然資源部海嘯預警中心根據最新監測分析結果，此次地震已經引發海嘯，預計會對台灣、浙江、上海沿岸造成一定影響。
根據全球海嘯監測數據顯示，此次地震在震源附近引發了海嘯。截至北京時間30日早上10時30分，震源附近的海嘯浮標已經監測到90厘米的海嘯波；日本，俄羅斯沿岸分別觀測到30到50厘米的海嘯波。
經自然資源部海嘯預警中心綜合分析研判，此次地震已引發越洋海嘯，預計海嘯波將於下午1時30分到達台灣沿岸，下午5時至晚上7時左右到達浙江、上海沿岸，最大波幅分別為60、40和30厘米。
目前，颱風「竹節草」正在浙江省境內移動，預計將在浙江、上海等沿海地區引發100厘米左右的風暴增水。海嘯與颱風雙重災害影響，沿海地區務必高度警惕，做好防災減災工作。
內地已發布海嘯黃色警報
自然資源部海嘯預警中心已發佈海嘯黃色警報；自然資源部決定對浙江省和上海市啟動海洋災害二級應急響應。
俄羅斯8.8地震｜台灣發布海嘯警訊 13:18開始影響 估最高達1米日本發布海嘯預警 駐日領館提醒中國公民：遠離海邊前往高處避難造謠「中科院院士預測廣東將發生8級以上大地震」 1男子被查處中科院院士預測廣東將發生8級以上大地震？團隊：純屬謠言已報警末日預言｜命理師談下半年運勢 示警4災難：「這月份」更可怕