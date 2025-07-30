內地發布海嘯黃色警報　抵達時間曝光　上海浙江慘遭海嘯颱風夾擊

今天（30日）當地時間上午7時25分，俄羅斯堪察加半島東部外海發生8.8級強烈地震。內地自然資源部海嘯預警中心已發布海嘯黃色警報。央視報道，預計海嘯波將於下午5時至晚上7時左右到達浙江、上海沿岸，浙江、上海等沿海地區將受到海嘯與颱風「竹節草」雙重災害影響。



自然資源部海嘯預警中心預報。（自然資源部）

2025年7月30日，日本北海道鵡川町，俄羅斯堪察加半島發生強震並引發海嘯，日本發布疏散警報後，疏散人員站在消防站屋頂。（Reuters）

央視報道，自然資源部海嘯預警中心根據最新監測分析結果，此次地震已經引發海嘯，預計會對台灣、浙江、上海沿岸造成一定影響。

根據全球海嘯監測數據顯示，此次地震在震源附近引發了海嘯。截至北京時間30日早上10時30分，震源附近的海嘯浮標已經監測到90厘米的海嘯波；日本，俄羅斯沿岸分別觀測到30到50厘米的海嘯波。

經自然資源部海嘯預警中心綜合分析研判，此次地震已引發越洋海嘯，預計海嘯波將於下午1時30分到達台灣沿岸，下午5時至晚上7時左右到達浙江、上海沿岸，最大波幅分別為60、40和30厘米。

目前，颱風「竹節草」正在浙江省境內移動，預計將在浙江、上海等沿海地區引發100厘米左右的風暴增水。海嘯與颱風雙重災害影響，沿海地區務必高度警惕，做好防災減災工作。

內地已發布海嘯黃色警報

自然資源部海嘯預警中心已發佈海嘯黃色警報；自然資源部決定對浙江省和上海市啟動海洋災害二級應急響應。

2025年7月30日，俄羅斯堪察加彼得羅巴甫洛夫斯克，一所因地震受損的幼稚園。（Reuters）

颱風「竹節草」向浙江沿海靠近。7月29日，在寧波市象山縣，市民冒著風雨出行。（新華社）