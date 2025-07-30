俄羅斯地震｜賈靜雯修杰楷一家5口遊夏威夷遇海嘯警報：氣氛緊張

俄羅斯遠東沿海7月30日發生規模8.8強震，引發多國發布海嘯警報，美國國家氣象局（NWS）隨即對夏威夷發出警戒，當地全面進入緊急應對狀態。台灣知名藝人賈靜雯與丈夫修杰楷此時正帶著三名女兒在夏威夷度假，適逢警報響起，一家人原定的戶外行程被迫中止，突如其來的災難令她緊張不已。



台媒ETtoday報道，賈靜雯近日透過社群網站分享她與家人的夏威夷假期生活，7月30日當天她們抵達球場後不久，現場即響起海嘯警報，整座球場緊急關閉，現場人員隨即撤離。她在限時動態中寫道，「我們等了2小時才叫到車離開…朋友說第一次碰到這樣的景象！全Waikiki店全關」，氣氛讓她有些緊張。

她同時曬出三名女兒的背影照，寫下「逃難的感覺，很緊張」，也拍攝當地高樓林立的街景，背景中傳來一陣陣警報聲，更曝光孩子們站在陽台探頭張望的畫面，並寫道：「孩子們第一次經歷海嘯，提高警覺。」

對於外界關心現況，賈靜雯透過經紀人向媒體報平安表示，目前一切平安，感受在大自然面前的我們有多渺小，希望不要有災情傳出，謝謝大家的關心。她強調，一家五口目前皆平安無恙，共同度過這場突如其來的天災警報。