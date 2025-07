日本海嘯｜幾十厘米海浪多可怕？50cm沖倒8成男性　1米致死率100%

俄羅斯遠東外海於7月30日上午7時25分發生規模8.8級的強震,震央位於遠東地區海域。強震引發海嘯,日本氣象廳第一時間對北海道至九州和歌山縣等太平洋沿岸地區發布海嘯警報,預估海嘯浪高最高可達3米。



2025年7月30日,俄羅斯沿海城鎮受海嘯衝擊 (Geophysical Survey of the Russian Academy of Sciences/Handout via REUTERS)