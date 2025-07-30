日本海嘯｜幾十厘米海浪多可怕？50cm沖倒8成男性　1米致死率100%

俄羅斯遠東外海於7月30日上午7時25分發生規模8.8級的強震，震央位於遠東地區海域。強震引發海嘯，日本氣象廳第一時間對北海道至九州和歌山縣等太平洋沿岸地區發布海嘯警報，預估海嘯浪高最高可達3米。



2025年7月30日，俄羅斯沿海城鎮受海嘯衝擊 （Geophysical Survey of the Russian Academy of Sciences/Handout via REUTERS）

台媒《ETtoday新聞雲》報道，台灣中央氣象署也於當日上午11時40分升級發布「海嘯警報」，表示此次海嘯可能於當日下午1時18分起陸續影響台灣沿海地區。根據氣象署預估，東南部與西南部沿海浪高可能介於0.3至1米，其餘如北部、東北部、東部及台灣海峽沿岸地區則預估浪高小於0.3米。

台灣氣象署升級海嘯警報。（台灣氣象署）

氣象署針對全台多個沿海地區同步發出災防告警，呼籲民眾提高警覺，迅速撤離至高處或前往指定避難場所。氣象署強調，即使是30至70厘米的海嘯水位，也已具相當危險性，根據過往模擬圖資料顯示，40厘米高的海浪即可使九成女性無法站穩，而50厘米浪高足以沖倒八成男性。若海嘯浪高達1米，「因水勢強勁且可能夾帶大量殘骸，其致命風險可達100%。」

台灣氣象署提供的模擬圖顯示，1米高的海嘯致死率高達100%。（Facebook@台灣氣象署）

日本海嘯研究員有川太郎亦指出，當人們聽說海嘯只有幾十厘米時，往往會認為這沒什麼大不了的，但實際上它非常危險，甚至會危及生命。

台灣氣象部門表示，將持續監測海嘯動態並即時更新最新資訊，提醒民眾切勿因浪高看似不高而掉以輕心。