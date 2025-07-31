特朗普擬對台晶片徵稅20%　美媒爆僅針對「成熟製程」出手

美國總統特朗普政府考慮對進口晶片課徵高額關稅，消息一出引發台灣市場高度關注。美國科技媒體《Wccftech》報道指出，特朗普政府計劃援引《貿易擴展法》第232條款，對台灣晶片課徵高達20%的關稅，但可能僅限於「成熟製程」晶片，目的在於確保美國在與中國的科技競爭中取得優勢。



報道分析，若關稅政策落實，將對台積電、聯發科等供應商帶來巨大不確定性，一旦關稅稅率可能高達20%，對於科技市場來說，恐造成毀滅性打擊。

報道介紹，台灣長期以來是全球最大、最複雜的半導體供應鏈核心之一，晶片出口亦是台灣經濟命脈，而美國則是其主要市場之一。《Wccftech》指出，目前已與特朗普政府簽署新貿易協議的國家，包括日本、韓國與歐盟，皆透過大規模對美投資、全面開放市場，換取15%的較低晶片關稅待遇。

但對台灣這類對美出口依賴度高的經濟體而言，接受同樣條件的貿易協議顯得極為困難。報道認為，若晶片關稅納入合同考量，台積電等企業將不得不重新協商長期合約與未來製程條款，「這不僅會帶來不確定性，而且額外成本可能會被轉嫁到消費產品上」。

儘管美國對晶片關稅的具體政策仍未明朗，但報道透露，美國政府或將僅針對成熟製程徵稅。「更重要的是，鑑於台積電近期在美國的廣泛投資，台灣顯然願意將其生產能力擴展到美國，這可能會使其在貿易談判中獲得優勢」，《Wccftech》分析道。

目前台灣半導體業者已展開因應，包括準備吸收額外成本。《Wccftech》引述業界觀察指出，即便20%的關稅真的落地，對整體半導體供應鏈的擾動程度「可能就沒有預想的那麼大」。