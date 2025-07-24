台灣想比日韓低稅「不夠務實」　學者：台灣經濟下半年恐負成長

美國總統特朗普近日宣布對日本進口產品的關稅從25%降至15%，引發台灣學界對美台關稅談判前景的高度關注。台灣中央大學經濟系教授吳大任指出，15%應是亞洲各國的稅率下限，且日本對美談判籌碼比台灣好很多，若台灣仍期待獲得比日韓更低稅率，恐怕「不夠務實」，他估計台灣最終將落在20%至25%的區間。



吳大任接受台媒《聯合報》採訪時表示，東南亞國家如印尼與越南的關稅約為20%，中國大陸則為30%，若台灣無法爭取到比日本更低的稅率，將對出口造成嚴重衝擊。「8月1日高關稅生效後，台灣出口馬上出現反轉，下半年經濟成長率轉為負成長可能性極高。」

對於特朗普聲稱「日本將在美國投資5500億美元，美方將獲得其中90%的利潤」，吳大任質疑此說法的邏輯。「日本對美國投資，利潤應該是歸企業，為何會說『90%利潤歸美國』？如果台積電到美國投資九成要留在美國，台積電股東會同意嗎？這說法有點怪。」

7月22日，美國華盛頓，美國總統特朗普（Donald Trump，左）與日本經濟再生擔當大臣赤澤亮正（右）在白宮舉行貿易談判期間握手。（X@WhiteHouse）

他進一步指出，美國在亞洲外交與軍事政策中，與日本、韓國關係緊密，日本的人口也比台灣多出一億人，對美國開放市場的價值遠大於台灣。「日本加碼投資美國高達5500億美元，但台積電加其他科技廠到美國投資金額可能不到3000億美元，更不可能爭取到比日本好的結果。」

另在工具機產業方面，吳大任提醒，台灣與日本的競爭尤為激烈，若關稅比台灣低，加上台幣升值，「台灣工具機將失去競爭力，應該是受影響最大的產業」。

此外，他也指出，在美國陸續公布對亞洲各國徵收高關稅後，各國稅率多落在19%至20%左右，這將打亂台商原有的供應鏈布局。「中國與東南亞各國相比，生產效率較好，這樣的稅率分布可能促使原本在印尼、越南的台商回流中國大陸。」

他並警告，高關稅將導致產品售價提高、全球貿易量下降，「對台灣出口非常不利」。例如台灣大量汽車零組件出口至歐洲，美國對歐盟課徵30%關稅，將間接打擊台灣的零組件外銷。

4月6日，賴清德針對台灣因應美國關稅政策發表談話。（台灣總統府）

與此同時，關於美國是否會在台灣「大罷免」前公布對台關稅一事，也引發國際學者關注。據《聯合報》報道，「全球台灣研究中心」（GTI）7月23日舉行線上座談會，美國政治學者任雪麗（Shelley Rigger）表示，若美方選擇在大罷免前公布關稅，無論結果對台灣有利或不利，都有可能被視為美國干預台灣政治，「這是我所不樂見的」。

任雪麗指出，如果美國公布的對台關稅低於預期，有可能被國民黨認為是美國支持民進黨；如果美國公布的對台關稅高於預期，民進黨有可能認為是美國偏向國民黨。

她認為，美國經常被批評干預台灣選舉，若在選前公布關稅，有可能引發不必要的政治解讀。「我不認為美國政策制定者對此有任何觀念，但我不樂見美國採取任何可能會被看作是干預選舉的行動。」

對此，台灣政治大學選舉研究中心研究員鮑彤（Nathan Batto）則認為關稅的公布不太可能影響罷免結果。他指出：「選民可能在投票前已有定見，關稅的結果只會確認他們既有的立場。」

鮑彤並指出，這次罷免行動也反映出國民黨過去的動員系統與人脈資源逐漸失效。「收集上萬份罷免連署非常困難，必須有一群非常熱心的志工才行。」他總結道：「雖然罷免不可能一蹴而就，但罷免證明是很有威力的過程，而且回報非常大。」