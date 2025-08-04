台灣破紀錄簽600萬噸天然氣採購案望破關稅　阿拉斯加2030年供氣

美台關稅談判正值續談關鍵時期，台灣對美國能源採購出現新的進展。台媒《中央社》今（4）日報道，阿拉斯加州州長鄧利維（Mike Dunleavy）表示，台灣計劃自該州採購600萬噸液化天然氣（LNG），成為台灣歷來最大規模的天然氣採購案，預計2030年開始出口。



阿拉斯加州北坡地區擁有大量閒置的天然氣田，鄧利維指出，此一天然氣管線計畫總投資高達440億美元，屆時天然氣將由北部運往南部進行液化，再出口至亞洲市場，總輸出規模預計達2000萬噸，其中台灣佔據600萬噸的關鍵訂單。他強調，正與台灣推進一個絕對穩固的採購協議，數量為600萬噸天然氣。

據介紹，該管線計畫總長1300公里，將從北坡地區經過阿拉斯加第一大城安克拉治（Anchorage），最終抵達西南部的尼基斯基（Nikiski）液化外銷碼頭。鄧利維說，預計2028至2029年間，天然氣即可送至中南部，一旦前期工程完成，2030或2031年可正式對包括台灣、韓國、泰國、印度、日本、菲律賓等國出口。

根據《中央社》報道，台灣中油已於今年3月與阿拉斯加方面簽署買賣暨投資意向書（LOI），約三個月後，台總統府秘書長潘孟安親自赴阿拉斯加出席能源會議，展現台美深化能源合作的高度重視。鄧利維更在7月29日接見包括《中央社》記者在內的媒體團時，呼籲韓國「跟上台灣的腳步」。

報道指出，除台灣外，泰國亦已表達高度興趣，計劃採購200萬噸天然氣。鄧利維強調，此項交易不僅具備經濟效益，也有助阿拉斯加軍事基地與電廠的能源自給自足，將於今年12月確認最終成本。他未透露台灣此筆採購的金額，但專家指出，台灣從美國進口天然氣的金額將從8.3億美元增加至36億美元，增幅超過三倍。

除經濟利益外，地緣政治因素亦為雙方合作提供戰略價值。相較經由中東荷莫茲海峽與亞洲馬六甲海峽的能源運輸路線，阿拉斯加經北太平洋直送台灣航程僅約10天，具低風險與高穩定性優勢。美國共和黨參議員蘇利文（Dan Sullivan）今年2月亦公開表示，美國海軍可能護航由阿拉斯加出口至台灣、日本、韓國的LNG船隊，並稱「如果中國叫我們別運了，我們會說：碰運氣吧，我們不會聽你的」。

回顧今年4月22日地球日當天，賴清德在會見「2025第22屆全國NGOs環境會議」環保團體代表時亦曾表示，「因應美國公布新的關稅政策，對美國提高採購包括天然氣、石油等國家必要能源，既是接下來台美雙方關稅談判的重點，也是台灣強化能源自主與能源韌性的重要環節」。

賴清德當時指出，「能源安全就是國家安全」，強調政府推動「第二次能源轉型」的政策方向，將透過深度節能、再生能源、儲能技術與多元能源進口路徑，建構穩定且具韌性的供應系統，以應對氣候變遷與地緣風險挑戰。

根據去年台灣液化天然氣進口數據，總量約2100萬噸，其中38%來自澳洲、25%來自卡塔爾、10%來自美國。此次擴大向阿拉斯加採購，象徵台灣與美國能源合作再度升級，同時也被視為平衡貿易與應對中國影響力的雙重戰略部署。