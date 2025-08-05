台積電爆「內鬼案」　3人竊2納米機密遭羈押禁見

近日，台積電（TSMC）傳出「內鬼案」，多名員工企圖違規取2納米先進製程機密技術遭到解聘，並啟動法律程序。高檢署智慧財產檢察分署於上月25至28日陸續傳喚、拘提涉案的陳姓被告等人，認定3名被告涉犯《國家安全法》，向法院聲請羈押獲准。



據《日經亞洲》報道，涉案者共有9人，其中3人為台積電2納米試產員工，他們以手機拍攝大量資料，流向重要供應商「日本東京威力科創」員工手中。另外6人則為台積電研發人員，涉提供相關資料。他們均被移送高檢署調查。

台積電證實，公司在例行性安全監控作業中偵測到未經授權的行為，進而發現潛在商業機密外洩情形，已對相關涉案人員採取嚴厲紀律處分，並已啟動法律程序。目前案件已移交檢調偵辦，相關細節因調查尚在進行中，暫不對外公開。

台積電多名員工企圖違規取2納米先進製程機密技術遭到解聘。（資料圖片）

高檢署指出，台積電展開內部調查後，發現吳姓等2名在職員工，與陳姓前員工聯手非法取得核心關鍵技術營業秘密，隨即提出告訴，並將2名涉案員工開除。案件由智慧財產檢察分署偵辦，高檢署在7月25日至28日間，陸續指揮調查局新竹市調查站、資訊安全工作站及北部機動工作站調查官進行偵辦。傳喚、拘提涉案的陳姓被告等人及搜索住居所。檢察官認為，陳男等人違反《國家安全法》，嫌疑重大，訊後向智慧財產及商業法院聲請羈押禁見均獲准。

據了解，現時全球只有台積電、三星（Samsung）、英特爾（Intel）及日本的Rapidus等企業積極投入2納米技術開發，台積電董事長魏哲家早前表示，晶片開發涉及複雜的專業知識和長期累積的實務經驗，技術極難被複製。對於今次事件，台積電重申，公司對任何危害商業機密或損害公司利益的行為採取零容忍政策，未來將持續強化內部管理及監控系統，確保競爭優勢及營運穩定性不受影響。