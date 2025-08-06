國泰航班抵台｢行李全留日本｣旅客激到癲批荒唐　公司：下一日送達

國泰航空CX565航班於5日（周二）自日本關西機場飛往台灣，因行李處理失誤，全機乘客抵達後無法領到行李。部分乘客表示，行李內有重要證件、家中鑰匙及生鮮食品，不滿國泰在現場並未針對行李延誤原因及後續處理提供明確說明。



國泰其後則回應稱，當時為避免航班進一步延誤並配合航機需進行載重平衡調整，旅客行李需暫時卸載，旅客行李將於6日（周三）盡快送達。



涉事航班登機時的情況。（爆料公社公開版）

涉事航班登機時的情況。（爆料公社公開版）

涉事航班登機時的情況。（爆料公社公開版）

台媒報道，有乘客在FB發文稱，他原訂在5日下午4時15分搭乘國泰航空CX565班機從日本關西機場飛往台北，寄行李時突遭通知班機延遲至5時55分，導致行程被打亂。

發文者稱，然而乘客在抵達登機門後，國泰航空又於登機門廣播，需等到晚上6時30分才有後續消息，並提出「現金3萬日圓、住宿補助2萬日圓、升等券一張」等條件，徵求70人延後至6日搭乘返台班機。

發文者直接拒絕並堅持搭機返台，當時旁邊的乘客詢問地勤「行李會不會出事？」對方則回應「會把不登機的行李拉下來，其他會上飛機的。」

豈料發文者等人抵台後，行李轉盤卻遲遲沒有行李出現，整機的人都在機場內等待，形容「有人證件個資在行李」、「有人家裡鑰匙在行李」，更有人的行李內存有生鮮食品。

有乘客在FB發文講述事發經過。（爆料公社公開版）

「連行李都不跟人一起飛，誰還敢搭？」

發文者表示，國泰人員現場只稱「會宅配到府」，但沒有任何進一步說明，讓他感嘆「國泰航空這種處理方式真的太荒唐，CX565這班機根本是地獄航班，連行李都不跟人一起飛，誰還敢搭？」

也有多名乘客在threads發文抱怨稱，「全部所有人的行李都在大阪」、「還有經理回我『其實小姐你的鑰匙不應該放在行李裡面』」、「誰愛搭國泰航空誰去搭吧！我人都回來了，你才跟我們講行李都還在日本。態度還超級爛笑死，我的恩嗨盆（韓國男團ENHYPEN）周邊全部都在裡面，也沒有任何賠償，嗯嗯國泰航空你繼續」。

有乘客在FB發文講述事發經過。（爆料公社公開版）

國泰：旅客行李需暫時卸載

對此，國泰則回應稱，原定於8月5日下午16:20自大阪飛往台北的CX565航班，因技術原因導致延誤，並需安排部份乘客下機,，最終於下午19:21起飛，並已於21:06安全抵達台北。已立即協助部分返港旅客改搭直飛香港的航班，返台旅客則安排轉乘其他航班返回台北；另安排部分旅客入住當地酒店，並提供餐飲券及善意補償，預計於8月6日儘快搭乘後續航班返台。

國泰強調，為避免航班進一步延誤並配合航機需進行載重平衡調整，旅客行李需暫時卸載，並將於8月6日盡快送達，「國泰航空一向以旅客及機組人員的安全為首要考量，對是次事件對旅客造成的不便，我們深表歉意，並衷心感謝旅客的理解與配合。」