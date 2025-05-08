小紅書女：在國泰返港航班與孩子食過期10月花生　空姐連道歉都冇

內媒《極目新聞》報道，近日有網民在社交平台發文稱，在國泰航空從奧克蘭飛回香港的航班上，空姐給孩子吃的零食竟然已經超過最佳食用期10個月，國泰航空客服向該媒體表示已接到乘客的投訴。《香港01》已就事件向國泰航空查詢。



事主投訴，花生已經超過最佳食用期10個月。（小紅書）

據《香港01》在小紅書平台所見，事主在5月6日以「國泰航空提供過期食物！離譜！」發文講述事件，並附上照片顯示，涉事一包花生的最佳食用期為2024年7月8日前。

事主稱，5月5日她一家人乘國泰航空的航班從奧克蘭飛回香港，途中她找空姐要零食，然後她將一包花生遞給了孩子。她給孩子吃的時候並沒有檢查，孩子吃了半包就遞給她。她接著吃，「吃完隨手翻過來看到2024就覺得不可思議」。

事主稱，「我把包裝袋交給空姐，我說這個過期了，她說她確認一下，就沒有下文了，連道歉都沒有！」

事主表示，下飛機以後，丈夫的包裡也發現同一款花生，同樣的日期，丈夫稱也是剛剛機上分發的，他沒吃。

事主稱，當時空姐給了她一包杏仁（右）和一包花生（左），杏仁是沒有過期的。（小紅書）

事主質疑，「過期快一年的食物沒有人發現？還提供給乘客？這是一個五星航空公司該有的內控和服務？」又批評稱「一直認為香港是對食品安全高度重視的地方，在一家大型航空公司上發現這種問題，是監管不到位，還是航空公司內部管理制度的缺失？乘客的食品安全是不是應該受到重視！」

事主在帖中的評論區表示，她已發電郵向食環署和民航處投訴。

事主發文講述事件。（小紅書）

《極目新聞》就此事諮詢國泰航空的客服，一工作人員表示，接到乘客的投訴，公司在核對相當票號後，會派專人調查和乘客進行溝通，力爭做到雙方都滿意。