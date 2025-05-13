國泰航空又出事！台女星怒轟連搭2次發生這問題：能不能用心點？

台灣藝人白冰冰近日在社群平台上發文，控訴國泰航空連續兩次發生行李出問題的狀況，讓她在母親節當天感到格外無奈與憤怒。



她指出，兩次事件皆發生在轉機地香港，行李不是延誤送達，就是遺留在中途機場，讓她在異地陷入缺乏換洗衣物與保養用品的困境，身心俱疲。對此，常出遊的知名作家苦苓也隔空給白冰冰建議，要冰冰姐放寬心，別讓情緒影響旅程心情。

國泰航空又出事！台女星怒揭2次發生這嚴重問題：能不能用心點？（01製圖）

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白冰冰回憶，第一次是在前往斯里蘭卡時，於香港轉機時被告知全團16人的行李竟全數未從台灣上機。經過她與團隊強力要求與查詢後，才終於在香港機場尋回行李，導致整架班機延誤45分鐘才起飛。

豈料近日再度搭乘國泰航空赴外旅遊，在同樣於香港轉機後，她的行李又未能抵達目的地。儘管助理的行李如期到達，但與之一起託運、且掛在她名下的行李，卻再度遺失。她在臉書上寫道：

雖然航空公司有補貼一點零用錢，可是我現在沒有內衣、沒有內褲、沒有第二天要穿的換洗衣物，實在不知如何是好。

她還描述，一個人坐在酒店房間裡，望著浴缸卻無從下手，因為卸妝油與護膚品也不在身邊。她感慨地問道：

歷史悠久的航空公司，能不能再用心一點？到底問題出在哪裡？

最後更苦中作樂地自嘲：

朋友笑我，搭國泰航空兩次碰到兩次行李運送問題，這就是我過的母親節，可以去買樂透了！

貼文一出，引來不少網友討論。

對此，常外遊的知名作家苦苓也在臉書上隔空向白冰冰喊話，安撫她的情緒。他表示，行李遺失是旅途中常見的突發狀況，並建議想外遊旅客應提前投保「旅遊不便險」，一旦行李延誤或遺失，便能獲得保險公司補償，即使發生類似狀況，包括內衣褲、化妝品、卸妝用品、護膚品，甚至是用來裝這些物品的包包，都可以在機場購買，並由保險公司全額理賠；最後，他也以暖心語氣安撫白冰冰「不要生氣哦」，希望她別因小小意外掃了興致。

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