「張鮭魚之夢」下場慘　被指收錢代埋單　回校遭恥笑被老師趕回家

撰文： ETtoday 最後更新日期： 2021-03-23 11:53

壽司郎推優惠掀起全台鮭魚之亂，台中張姓男大生為免費壽司改名為「張鮭魚之夢」後，因網路上不斷有其他黑歷史被爆出，還要求媒體若想採訪他就得買單請吃飯，讓張男瞬間成為全台最紅男子。

被狂爆黑歷史 有人開專頁數臭 點圖了解更多及看看當事人回應▼▼▼

+ 15 + 15 + 15

22日張男到校上課，透露在課堂上不斷被同學嘲笑，老師也在全班面前點名喊出他的全名，還要求他「離開教室！」，讓他覺得很丟臉。對此，中國醫大表示，沒聽說此事，但會進一步了解。

張鮭魚之夢表示，今天一早就到校上課，同學們都在笑他，讓他整堂課都趴著上課，「真的很丟臉」，也擔心是否壽司郎真的將他拉黑，列入黑名單，不斷要求記者幫他打聽清楚，還說教授在課堂上點名，全班聽到名字後都在笑，教授甚至要求他離開教室回家。對此，中國醫大指出，改名是學生私領域部分，不會介入，至於上課被老師要求離開一事，得再進一步了解。

張鮭魚之夢強調，對於其他人的譏笑，他覺得「管不了別人的嘴」，所以目前還不會將名字改回，因為即便改了，同學還是會把他的新名字爆料PO網，等陣子事情落幕後再去改名。

【相關文章】同人唔同命？台灣最美鮭魚一夜爆紅 非為吃免費餐改名 狂掃40碟付錢埋單獲讚（點擊放大瀏覽）▼▼▼

+ 24 + 24 + 24

【相關圖輯】為吃免費餐甘改名 壽司郎在日本算什麼等級？內行人點破殘酷真相（點圖看看有關討論及日本壽司郎的食品價格）▼▼▼

+ 16 + 16 + 16

【本文獲「ETtoday」授權轉載。】