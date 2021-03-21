鮭魚之亂｜遭吃掉數百萬　壽司郎錯判台灣人？內行人：根本賺翻了

撰文： 聯合新聞網 最後更新日期： 2021-03-21 16:46

近期日本連鎖迴轉壽司「壽司郎」從本月17日起推出新活動，只要姓名中有「鮭」、「魚」同音者，即可以享5折起的用餐優惠，而若是同音同字者，更可以直接「全桌免費」，便有許多人為此去改名成「鮭魚」（三文魚），而根據壽司郎最新統計，光是17日一天就有200位「鮭魚」到餐廳用餐，18日更誇張，高達800位。就有網友藉此發文詢問：「台灣人有給壽司郎上一課嗎？」

原PO在PTT的閒聊版上發文，好奇詢問這次壽司郎的活動企劃是不是日本人，才完全不熟悉台灣人的狼性，更直言表示壽司郎這次活動「被台灣難民狠狠的上一課了」……

兩天遭吃掉約5百萬（台幣，下同）蝕大本？內行人齊稱是超成功才對：「行銷學經典案例！」（點圖看看有關討論）▼▼▼

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對此，不少網友卻持反面意見，覺得本次的活動讓壽司郎創造超大的廣告效益，根本行銷模範。

而不少網友便紛紛留言表示「超級廣告，爽爽賺好嗎」、「上什麼課，這根本行銷之神，活動後大家永遠會記得壽司郎的鮭魚」、「幾年後會成為行銷學的經典案例好嗎？」「應該是太懂台灣人了，才會有這一波神操作」、「行銷直接升官了好嗎……這個廣告效益超猛」。

更有留言專業分析，本次活動大約有130人改名，這樣大概也才花幾百萬，但廣告費就賺不只幾百萬，「花個1、2百萬瘋狂曝光，根本超賺」、「行銷很貴的，這若要投廣告，沒個幾億不可能欸」、「花不到百萬，做到全媒體的行銷」。

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