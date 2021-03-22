鮭魚之亂｜為吃壽司郎改名成國際笑話　台作家力撐：貪便宜沒不對

撰文： 聯合新聞網 最後更新日期： 2021-03-22 13:10

壽司郎的鮭魚活動掀起「改名鮭魚之亂」，全台一共有超過300人改名叫鮭魚，甚至登上了國際媒體，對此知名作家苦苓則有不同的看法，他反問「貪小便宜有什麼不對？」，引起網友熱議。

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苦苓在臉書對「鮭魚之亂」發表了自己的看法，他說：「貪小便宜有什麼不對？百貨公司周年慶，星巴克買一送一，超商第二件六折，團購……哪個不是貪便宜？便宜就是省錢！省錢就是賺錢！」

但此文一出還是造成網友反彈：「白飯堆超高不吃，真的很離譜」、「可是周年慶、星巴克、超商打折，不會煩到無辜的戶政人員啊」、「貪小便宜可以，故意浪費食物絕對不行」、「但是 ，在門口收錢帶人進去 ，這種貪小便宜我還是覺得不行」。

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不過還是有人覺得「哈，輕鬆點，有誰年少不輕狂，只要不妨礙別人，自己決定自己負責，何況店家吃定沒有人的名字取『鮭魚』，沒想到台灣的年輕人這麽有創意」。

連鎖壽司店「壽司郎」於17、18日推出活動，只要名字中有「鮭魚」二字，就能享有免費優惠，讓全台上百人湧入戶政事務所改名，這波改名也登上國際媒體，包含英國《衛報》、英國廣播公司（BBC）、美國有線電視新聞網（CNN）及美國《華盛頓郵報》等國際媒體，都刊登了相關報道。

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