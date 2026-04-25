台灣男於診所照腸胃鏡後死亡　2幼女致電親戚哭：我們沒爸爸了

台中某診爆發醫療事故，家屬指控，一名男子本月15日到診所接受腸胃鏡檢查，突然喪失心跳，送醫搶救不治，2名孩子哭喊「我們沒有爸爸了」，男子過完生日才二天遇死劫，診所竟連半句道歉慰問都沒有。



對此，該診所聲明表示，深感關切與不捨，配合相關單位釐清事實。

遭指控的診所在臉書發布聲明。（Facebook截圖）

家屬透過Threads指控，死者在事發前兩天才剛過完生日，當天前往這家診所接受腸胃鏡檢查，未料過沒多久生命體徵不斷下降，隨即失去生命跡象，緊急送醫搶救一夜，在隔日凌晨離開人世。

家屬表示，接到死者二名孩子的電話告知：

我們沒有爸爸了。

盡管她開導「妳們還有我啊，還有姨丈，還有姑丈啊」，孩子們回應「但都不是我的爸爸」，讓她難以接受：

檢查前還在聊天打屁的人，再看到祂已經是冰冷的大體。

家屬不滿診所在事發後，到她發文期間，連半句致歉及慰問都沒有，臉書也只會一再隱藏臉書留言。家屬透露，目前檢方已會同法醫完成解剖勘驗，後續將由司法介入調查。

對此，遭指控的診所在臉書發布聲明表示，針對「近日網路流傳之事件」深感關切與不捨，事發後皆依醫療處置流程應對處理，對於家屬心情亦高度重視，後續將配合相關單位釐清事實。基於當事人隱私及避免影響司法調查，相關細節無法對外說明。

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