台灣前美食節目主持人在家如廁猝死　法醫：因急性心臟病引發

台北市一名曾任電視台客家美食節目主持人的51歲邱姓男子，14日晚間被友人發現倒臥住處浴室內，已明顯死亡。友人當天下午前往拜訪時，發現按門鈴無人應答，電話也未接通，但屋內仍可聽見鈴聲，擔心發生意外，隨即報警並請求消防人員到場協助。



警方表示，警消接獲通報後到場處理，於傍晚6時47分持工具破門進入，發現邱男倒在浴室，當場已無生命跡象，且下半身衣物褪至腿部位置。救護人員評估後確認邱男已死亡多時，並出現屍僵，現場未見明顯打鬥或外力介入跡象，後續依程序通報家屬並報請檢察官、法醫相驗釐清死因。

台北市日前發生上廁所猝死案，死者為曾任電視台客家美食節目主持人的51歲邱姓男子。（示意圖/unsplash@3dottawa）

警方進一步說明，邱男平時獨居。友人當天下午約3時左右原欲上門聊天，抵達後發現多次聯繫都無回應，甚至上樓按電鈴也未獲開門，因而決定報案求助。現場勘查後，警方依規定完成採證與相關通報。

法醫初步相驗結果指出，邱男死因為急性心臟病引發休克猝死。家屬也證實邱男生前有心臟疾病病史。至於是否與如廁過程或其他因素相關，仍待後續調查釐清；家屬對初步相驗結果無異議，已辦理領回遺體。

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