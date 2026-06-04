鄭麗文訪美｜胡佛研究所座談　倡議東亞和平繁榮之鏈

國民黨主席鄭麗文率團訪美，於當地時間6月3日展開首站活動，於三藩市拜會史丹佛大學胡佛研究所（Hoover Institution），與印太專家學者進行閉門座談。中央社報道，鄭麗文倡議「東亞和平繁榮之鏈」的構想，強調台灣應從第一島鏈出發，將對戰爭的焦慮轉化為建設和平的推動力，並呼籲美中超越零和博弈框架，以科技與經濟，與區域各國共同推動整體繁榮飛躍。



國民黨主席鄭麗文（前右五）率團訪問美國，6月3日拜會史丹福大學胡佛研究所，並在與學者座談時，倡議「東亞和平繁榮之鏈」的構想。（國民黨提供聯合報圖片）

鄭麗文在座談中表示，國民黨一向高度重視台美關係，將此視為台灣維護民主自由與經濟繁榮的基石，因此特別選擇胡佛研究所作為訪問美國的第一站。

稱美中合作、兩岸降溫交織的東亞新局正悄然成型

台灣《聯合報》報道， 鄭麗文指出，當前東亞格局正迎來大戰略環境的轉變，美中合作、兩岸降溫、中日關係穩定共同交織的東亞新局正悄然成型，期待兩岸對話與各方對話的和平穩定，是現階段交往的最核心共識。她強調：「我們必須雙手緊緊抓住這個歷史性的和平窗口，從第一島鏈開始，將對戰爭的焦慮轉化為建設和平的推動力。」

提AI國防戰略 以有限資源建強化不對稱防衛能力

鄭麗文稱面對未來挑戰，她在座談中提出3項重要主張：第一，建構台灣人工智能（AI）國防戰略。台灣擁有全球領先的科技與半導體產業優勢，須將優勢延伸至國防領域，在軍事決策指揮、情報分析、無人機系統，以及防空網絡等方面深化人工智慧技術的運用，以有限資源建立更強大的不對稱防衛能力。

國民黨主席鄭麗文2日晚間出席舊金山灣區僑界歡迎晚宴。（聯合報）

期待台美在國防安全等領域深化夥伴關係

其次是持續深化台美實質合作。鄭麗文說，她期待未來台美雙方能在國防安全、供應鏈韌性以及國際參與等領域持續深化夥伴關係。台灣面對兩岸局勢的信心，很大程度來自於美國對台灣長期且堅定的支持。

第三，超越過時的零和思維，共同打造亞太新秩序。美中兩大強權應逐步跳脫過時的零和博弈框架，以科技與經濟合作作為雙引擎，攜手共同推動區域的繁榮發展。

另外，她在回應學者提問時稱，台海的和平穩定，除有賴兩岸彼此決心，也需要國際社會、尤其是美國的支持。台灣在亞太安全架構中，絕不是任人擺布的棋子，而是能夠積極定義自身未來、並向國際社會承諾和平的重要行為者。