鄭麗文訪美｜與科技界午宴談AI發展　促2028政黨輪替糾正能源政策

國民黨主席鄭麗文率團訪美，於當地時間6月3日出席一場由海外科技界人士與企業家共同舉辦的午餐座談會。她表示，許多科技界朋友都提到，AI已經成為改變世界的重要力量，但AI產業驚人的運算需求，也意味著龐大的電力消耗。因此2028政黨輪替之後，最重要的工作之一，就是導正被意識形態綁架的錯誤能源政策，以最務實的態度面對能源問題。



國民黨主席鄭麗文率團訪美，於三藩市出席由海外科技界人士與企業家共同舉辦的午餐座談會。（鄭麗文Facebook圖片）

稱民進黨非核家園政策忽視產業需求

鄭麗文指出，台灣的高科技與製造業最核心的需求，始終是穩定的能源供應、尤其是穩定的核能，然而民進黨長期以意識形態推動非核家園政策，忽視產業界實際需求，強行讓核電廠退役、封存，不僅造成龐大資源浪費，也讓高度依賴穩定供電的產業面臨更大的不確定性。

事實上，台灣高科技產業多年來向執政黨反映的訴求始終沒有改變，就是需要穩定的核能支持產業發展。但民進黨政府受限於意識形態，不僅在去年將核電廠全數關閉，如今又因缺電壓力而重新喊出重啟核電，這正凸顯其能源政策的矛盾與失敗。

國民黨主席鄭麗文率團訪美，於三藩市出席由海外科技界人士與企業家共同舉辦的午餐座談會。（鄭麗文Facebook圖片）

AI時代競爭需要穩定能源為後盾

AI時代的競爭，不只是科技的競爭，更是能源政策的競爭。沒有穩定能源作為後盾，就不可能支撐台灣未來的科技發展，更無法維持國際競爭力。

她呼籲，所有關心台灣未來的海內外朋友，2028年一定要共同努力促成政黨輪替，唯有擺脫意識形態的虛耗，回歸理性、科學與專業，台灣才能重新回到和平、繁榮與科技領先的道路上。