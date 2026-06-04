上海動物園兩隻小熊貓明晚抵台北　市長蔣萬安：雙城論壇具體成果

2024年台北上海雙城論壇舉行時，雙方簽訂合作備忘錄（MOU），台北市立動物園與上海動物園交換2隻小貓熊，台北市長蔣萬安今日（4日）表示，2隻小貓熊預計將在週六來台，但仍須經一個月檢疫。台北市副市長林奕華表示，原本台灣方面將送黑腳企鵝，但上海考量黑腳企鵝基因多樣性足夠，台灣改送白手長臂猿。



台北市長蔣萬安星期四（6月4日）下午前往市議會接受質詢前透露，兩隻小熊貓預計星期六下午抵達台灣，這是台北市與上海市具體交流的成果。



台北市長蔣萬安。（台北市政府官網）

兩岸超過十年恢復動物交流

台媒《聯合報》報道整理，台北市動物園上次與陸方交換動物已經是2014年同樣也是小貓熊，是由福州來台的「歡歡」、「美可」、「ㄚㄚ」，再上一次就已經是2008年來台大貓熊「團團」、「圓圓」，期間雙方未再有動物園交換，直至2023年8月蔣萬安在雙城論壇中與上海市長龔正會面，主動希望引進上海動物園的小貓熊，並在2024年12月正式簽署備忘錄。

蔣萬安表示，期待兩隻小熊貓經過一個月的檢疫後，盡快在動物園和台灣民眾見面。據悉，台北市府將派教育局副局長、北市動物園代表前往上海動物園迎接兩隻小熊貓。針對小熊貓的命名，蔣萬安稱，台北市府仍在進行評估，不排除讓公眾投票決定。