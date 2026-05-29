14人被騙去上海地鐵站免費打工數月：每天都敬禮打卡還要倒貼送禮

酒局上的一句吹牛，竟釀成一場荒唐詐騙！



上海奉賢的11名退休老人和3名年輕人，只因輕信了一句「能幫忙找地鐵站工作」，不僅白白「上班」數月，還主動送煙送酒送現金，最終落得人財兩空。近日，經奉賢區檢察院依法提起公訴，以介紹地鐵站工作為名實施詐騙的錢某被法院判刑。

酒局上的一句吹牛，竟釀成一場荒唐詐騙。（截取自抖音@紅星新聞）

14人白白「上班」數月，最終落得人財兩空：

+ 8

2024年6月，在一次酒席間，錢某藉着醉意吹噓，稱自己親戚承包了上海地鐵5號線第三方服務，正在招收第三方工作人員，他可以幫忙安排入職。

說者無心，聽者有意，聽聞此消息的姚某等14人紛紛找上門來，請錢某幫忙。

錢某騎虎難下，為了圓自己酒桌上的謊言，也為了繼續享受眾人的恭維和追捧，乾脆將錯就錯，給這些人安排了「工作」：

每天前往地鐵5號線奉賢段的幾個地鐵站，負責檢查站內工作人員在崗情況，同時幫助老幼病殘孕人群、幫忙搬運行李等，每月工資約6800元（人民幣，下同）。



為了讓這份「工作」更真實，錢某煞有其事地設計了一套「完整流程」。他要求14名「入職人員」每天上下班時在地鐵站門口的監控探頭下敬禮打卡，營造正規工作的假象；隨後還安排了「入職考試」，拿出錄像設備對「考試」全程錄像，稱「考試」不通過就不能轉正。

其間，錢某暗示這份工作「來之不易」，姚某等人心領神會，或是為了感謝錢某「牽線搭橋」，或是為了通過「入職考試」，紛紛向其贈送煙酒、禮品券及現金等。

【延伸閲讀】雲南深山救助流浪女是擺拍？日薪¥90僱人演戲 消費善意只為帶貨（點擊放大瀏覽）

+ 31

然而，姚某等人按照錢某的要求「上班」數月後，卻沒有拿到承諾的工資。他們找到錢某追問情況，錢某這才將實情說出。姚某等人隨即報警，這起荒唐的詐騙案才得以案發。

到案後，錢某如實交代了自己的犯罪事實及動機：

我不認識地鐵站的工作人員，根本沒有能力介紹工作，只是為了享受別人恭維我、把我當領導的感覺。

經查，錢某以介紹地鐵站工作為名實施詐騙，共騙得21條香煙、6瓶白酒、3500元現金以及價值1000元的消費卡。經協商，錢某退賠了部分禮品、禮金，支付了部分拖欠的工資並取得被害人諒解。

檢察機關經審查認為，錢某以非法佔有為目的，虛構幫忙入職地鐵站工作的事實，騙取他人財物，數額較大，其行為已觸犯《中華人民共和國刑法》第二百六十六條之規定，應當以詐騙罪對其追究責任。

近日，奉賢區檢察院依法對錢某提起公訴，法院判處其有期徒刑六個月，宣告緩刑一年，並處罰金人民幣四千元。

檢察官提醒：找工作務必通過正規招聘平台、用人單位官方渠道，切勿輕信「走後門」「輕鬆高薪」等虛假承諾；一旦發現可疑情況，及時留存證據並報警。

