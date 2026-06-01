上海爆荒誕盜竊案　無業男捐血後即偷醫護手機　網民歎人性複雜

上海日前發生一宗善惡交織的荒誕偷竊案。一名從外地來上海找工作的男子，在上海火車站廣場捐血站捐血後，竟趁護士不備順手牽羊偷走對方的手機。上海鐵路警方接報後迅速介入，在案發12小時內將這名男子拘捕歸案。



事件登上微博熱搜，有網民感慨「好荒誕又真實的現實，生活中就是有這種又善良又邪惡的人」。



男子趁護士不備偷走手機。（縱覽新聞）

男子趁護士不備偷走手機。（縱覽新聞）

男子趁護士不備偷走手機。（縱覽新聞）

據河北新聞網報道，事發於5月3日，涉案男子王某某在上海站廣場上的捐血屋完成採血後，便留下休息。期間王某某發現桌上放着一部護士的工作手機，便趁無人注意，將手機放入褲子口袋，隨後逃離現場。

當時有閉路電視拍到王某某偷手機的整個過程，被偷護士隨後報警。警方隨後展開調查，僅用12小時便拘捕王某某。經審訊後，王某某稱他剛從老家到上海找工作，因不慎遺失了自己的手機，身上又沒有存款，於是在見到護士手機時，一時起貪念便偷走對方手機。

目前，王某某因涉嫌盜竊罪被上海鐵路警方依法處以行政處罰。

警方在案發12小時內將男子拘捕歸案。（縱覽新聞）

事件登上微博熱搜，不少網民感慨「人性複雜，他有做善事的心，也有人性的惡」「好荒誕又真實的現實，生活中就是有這種又善良又邪惡的人」，但也有網民認為，「就算多窘迫也不可以伸手偷別人的財物」「當他下手的那一刻就不值得同情」。