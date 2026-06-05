海上對峙！ 大陸海警船與台海巡署「巡護九號」東沙限制水域交鋒

台灣海巡署遠洋巡護船「巡護九號」6月5日上午於東沙島東北方海域，偵獲中國大陸海警船「3501」大角度轉向闖入東沙限制水域，「巡護九號」隨即保持併航監控並強勢驅離，雙方於海上展開激烈言詞交鋒，目前兩船仍在現場持續對峙中。



台灣海巡署指出，6月5日上午7時32分，「巡護九號」於東沙島東北方37.8浬，限制水域外3.5浬，偵獲中國大陸海警船「3501」，立即趨前併航並以廣播驅離。

台灣海巡署稱，上午8時，該中國海警船由航速5節刻意加速至9節，並突然以大角度轉向闖入東沙限制水域，「巡護九號」不採取近迫造浪等方式全程併航監控，並以中、英文多次廣播驅離，雙方更於海上展開激烈的言詞交鋒，目前「巡護九號」仍於現場與中國大陸海警「3501」對峙中。

中國科研船五月兩度在花蓮投放科儀器材

台灣海巡署表示，「5月7日、15日中國「同濟號」科研船就曾兩度於台灣鵝鑾鼻東南方29浬及花蓮港東方33浬非法投放科儀器材」。

台灣海巡署指出，當時「同濟號」對台灣行海水採樣及海床調查等活動，海巡「蘭嶼艦」依法實施廣播驅離作業時，同濟號透過無線電發言稱「沒有中華民國，只有中華人民共和國」。

台灣海巡署稱，此次中國大陸海警船「3501」橫切硬闖東沙限制水域，「節節升高侵擾強度」，台灣海巡署稱，「只有海巡署有權在東沙水域執法。中國海警侵擾東沙限制水域，製造其對東沙海域擁有『管轄權』假象，既破壞台海和平穩定現狀，也是兩岸及區域情勢的麻煩製造者，海巡署予以強烈譴責。」