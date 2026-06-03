中國海警台灣島以東執法　玉淵潭天：震懾日菲海域劃界談判

中國海警岱山艦編隊6月1日在台灣以東海域開展執法巡查，直接回應日菲早前宣布啟動對上述海域劃界談判。國台辦周三再次批評日菲所謂「劃界談判」嚴重侵害中國海洋權益，嚴重違反國際法和國際關係基本准則，完全非法無效。



央視旗下新媒體賬號「玉淵譚天」日前發文指，中國海警這次行動出現三個「首次」，首先，這是中國海軍首次以獨立執法名義公開官宣台島以東行動。過去中國海警現身台海區域，均是與解放軍協同配合，是聯合演訓的一部分，且當時行動範圍側重台島周邊，並未聚焦台灣島以東海域。

其次，這是中國海警首次在台灣島以東海域直接開展執法巡查，而非演練，文章強調，穩定的海上執法力量本身就是一種安全保障，也是中國海警正承擔的角色。

中國海警台灣島以東執法巡查。（央視新聞）

海洋專家楊霄表示，對台灣周邊海域形成多區域聯動的常態化執法管控，意味着中方實際上已構建起較完整的環台海洋權益保護和海域治理體系，是具有歷史性意義的戰略舉措，同時這被視為第三個「首次」。

文章指出，中國海警在台灣以東海域的持續存在和執法巡查，就是中國對國際海洋法規則最有力的闡釋。中方用行動告訴世界，台灣以東相關海域是中國管轄海域，中國的海洋權益不容侵犯，任何企圖繞開中國私相授受的行為都不可能得逞。