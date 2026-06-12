鄭麗文稱習鄭會沒談統一：首要重啟兩岸對話，避免第三次世界大戰

國民黨主席鄭麗文近日訪美並接受美國全國公共廣播電台（NPR）主持人史考特‧唐（Scott Tong）專訪，鄭麗文在訪問中指出，她與中國大陸國家主席習近平會面時，並未討論到兩岸統一的議題，她認為，兩岸現在沒有討論統一議題的條件。



鄭麗文強調，自己訪問中國大陸的首要任務是降低兩岸緊張並防範引發第三次世界大戰，並重申《中華民國憲法》是一部「一中憲法」不追求台獨，她指出2028年國民黨若能重返執政，台海風險將會降低。



鄭麗文在美國國會拜會議員。（Facebook@鄭麗文）

鄭麗文提到，如果台海發生戰爭，台灣將面臨嚴重破壞，美國等國也將不可避免捲入戰事，「這可能導致第三次世界大戰爆發，整個世界都將會受苦」，她希望能向美國各界說明，國民黨主張和北京加強交流，創造和平的路線。

在被問及是否曾與習近平談論統一問題時，鄭麗文回應稱，目前兩岸還不具備討論這個議題的條件，「在過去10年，兩岸之間的接觸與對話已完全中斷。因此，我們看到緊張局勢不斷升高，幾乎到了戰爭與衝突的邊緣。我們的首要任務是務實地重新啟動兩岸對話，希望能緩解緊張局勢，並創造更大的和平與穩定。」

鄭麗文在美國國會拜會議員。（Facebook@鄭麗文）

對於兩岸關係的長期願景，鄭麗文評論：「我們非常希望將兩岸關係制度化，使其具備可持續性，我也理解這是一項龐大的工程。我希望透過建立這座橋樑，並以和平方式為兩岸交流奠定穩固基礎，讓人們能追求自己的夢想以及共享未來。」

鄭麗文引用美國前總統甘迺迪（John F. Kennedy）的話，「讓我們永遠不要因恐懼而談判，但也永遠不要害怕談判」，並指出「只要兩岸都回到九二共識並反對台獨，在這個基礎上，我相信兩岸就能順利展開對話，並建立善意、和平以及穩定的環境」。

鄭麗文：2028年國民黨重返執政，台海戰爭風險會降低

鄭麗文指出，2028年台灣總統大選若是國民黨能夠執政，那台海戰爭風險就會降低，「未來如果國民黨能在2028年重新執政，我們將全面重啟與中國大陸各領域的交流。我們也希望透過對話減少軍事活動，建立信任機制，以避免最壞情況發生」。

鄭麗文在美國國會拜會議員。（Facebook@鄭麗文）

談到反對台獨時，鄭麗文表示，從第二次世界大戰結束後，日本將台灣歸還給中華民國，之後，中華民國政府遷移到台灣，並發展出與中國大陸截然不同的民主制度。而中華民國《憲法》是一部「一中憲法」。

鄭麗文提到，因此，依據《中華民國憲法》，有兩個地區，一個是「大陸地區」，另一個是「自由地區」，也就是台灣，「這也就是為什麼，只要我們不追求台灣與中國大陸永久分離，就不屬於台灣獨立。而在這樣的共同基礎之上，我們便能夠尋求與中國大陸更多的對話與和解。」

鄭麗文在美國國會拜會議員。（Facebook@鄭麗文）

針對國民黨推動刪減台灣的軍購及國防預算，被華府批評者質疑國民黨是否真正致力於保衛台灣，鄭麗文則回應表示，很多人都問她這個問題，但她認為他們都被誤導了。

她指出，「長期以來，國民黨一直都是台灣國防最堅定的支持者。至於國防特別預算，它一直是以黑箱方式運作，民進黨提出的版本也違反了多項立法原則。我們不希望看到這樣的事情持續拖延，因此，我們決定先通過對外軍售案。」