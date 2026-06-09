鄭麗文指戰火頻仍華人應扮演關鍵力量　強調：兩岸不該相互殘殺

國民黨主席鄭麗文8日前往紐約中華公所與僑界交流，談及兩岸與國際局勢時她表示，海峽兩岸和平穩定是兩岸同胞共同期待，「兩岸不應再自相殘殺」。她強調，在全球戰火頻仍、人心不安之際，華人更應扮演關鍵和平力量。



鄭麗文呼籲，全球華人應在孫中山「天下為公」、「博愛」的精神與胸懷下團結起來，化干戈為玉帛，發揮四海一家的精神，「期許海內外華人持續在國際舞台發揮影響力，共同為世界帶來和平、進步與永續繁榮」。



（Facebook@鄭麗文）

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鄭麗文致詞時稱，「紐約中華公所成立於中華民國建國之前，黃花崗起義前夕，不僅見證歷史，也曾實際資助辛亥革命，參與亞洲第一個民主共和國誕生」，她表示，「這份共同的歷史記憶，影響了我們的過去，也深刻指引著我們的未來」。

她表示，台灣創造經濟奇蹟與民主和平轉型的政治奇蹟，更孕育出以台積電為代表、成為全球供應鏈核心的「護國神山群」；中國改革開放後，也創造了現代化發展的奇蹟，這些成就都證明了華人的優秀智慧。

國民黨主席鄭麗文8日前往紐約中華公所與僑界交流。（Facebook@鄭麗文）

紐約中華公所主席伍銳賢也拿出20年前鄭麗文與前總統馬英九到訪時的歷史照片。他表示，「中華公所自1883年（清光緒九年）成立以來，始終堅定支持中華民國，也期許鄭麗文在新的時代裡，能以新思維推動黨務，繼續將這份堅定理念發揚光大」。