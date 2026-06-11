鄭麗文華府晤5美國會議員：國民黨不反軍購　親中標籤斷章取義

國民黨主席鄭麗文10日拜訪美國國會議員，並與聯邦眾議院外交委員會主席會面。鄭麗文表示，她向美國議員表達國民黨對軍售的真正立場，並非反對台灣軍購，外界有人給她貼上親中標籤是「斷章取義」。



國民黨主席鄭麗文8日前往紐約中華公所與僑界交流。（Facebook@鄭麗文）

訪美行程重中之重：華府拜會5美國會議員

台媒《聯合報》報道，鄭麗文率團於美東時間9日抵達華府，此為她訪美行程的第四站，也是鄭麗文與美國官方交流的重中之重。鄭麗文於10日拜會美國聯邦參眾議員，包括共和黨參議員戴恩斯（Steve Daines）、共和黨眾議員羅斯（John Rose）、弗萊施曼（Chuck Fleischmann）、民主黨眾議員蘇奧齊（Tom Suozzi），並在下午低調與眾院外委會主席馬斯特（Brian Mast）見面。

2026年5月7日，美國參議員戴恩斯（Steve Daines，又譯戴安斯）在北京人民大會堂與中國外交部部長王毅會晤時發表講話。（Reuters）

據了解，鄭麗文與戴恩斯會面未聚焦兩岸，而更多着墨能源議題。共和黨田納西州眾議員羅斯也在與鄭麗文會面時提及新能源的議題。

鄭麗文：國民黨不反軍購，親中標籤為斷章取義

鄭麗文於美國時間6月8日在紐約出席亞洲協會（Asia Society）座談會。（YouTube@Asia Society）

鄭麗文表示，很多國會議員受到誤導，希望聽到她親自說明美方對台軍購預算的疑問。鄭麗文說，國民黨的真正立場不是反對美國對台軍售，反而非常重視與美國在軍購上的合作，所以在民進黨1.25萬億（新台幣，約3094億港幣）的空白授權底下，就優先通過對美軍購的部份。

鄭麗文指出，台灣的軍購預算必須符合台灣立法的程序正義，也要滿足財政紀律，更要避免提供民進黨貪腐的機會；鄭麗文稱，美國國會議員都理解這樣的國會立場，也明白這是很正常的民主程序，「我很珍惜這次溝通的機會」。

鄭麗文接受國際Podcast節目WorldViews的專訪。（Facebook@鄭麗文）

報道指出，外界許多人給鄭麗文貼上親中標籤，鄭麗文也表達不滿，指這都是斷章取義、刻意醜化，不過也正因為這樣，國民黨更要強調與美方的溝通交流；鄭麗文表示，這是一次良性的溝通，也表現出美國國會議員有很高的自主性，不會隨便被牽著鼻子走，或者被任意的誤導。

美暫停對台軍售 國民黨批：傳遞錯誤訊息

美暫停140億美元對台軍售 國民黨批賴清德：台獨路線引國際疑慮

此前，據美媒報道，海軍代理部長高雄（Hung Cao，又譯曹洪）5月22日表示，為確保特朗普（Donald Trump，又譯川普）政府有足夠彈藥應付伊朗戰爭，美國正暫停向台灣出售價值140億美元（約1100億港元）的武器。

對此，台灣立法院國民黨團轟，「別讓台獨路線拖累國防，賴清德是軍購延宕元兇！」，國民黨團稱，請民進黨政府認清現實，「不要因為錯誤的路線，導致台灣喪失了提升自我防衛能力的關鍵機會」。

賴清德於2026年2月11日在台灣台北舉行的記者會上發表談話。（GettyImages）

國民黨立委徐巧芯強調，她不覺得採購軍事武器是要發動戰爭，而是要保衛自己，就是因為賴清德傳遞了錯誤的訊息給國際社會，才會造成問題。此外，針對鄭麗文訪美一事，徐巧芯說，當然支持，相信鄭麗文立場包含國民黨不支持台獨、追求兩岸和平跟對話，這些主張跟特朗普一致。