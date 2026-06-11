鄭麗文華府晤5美國會議員：國民黨不反軍購　親中標籤斷章取義

撰文：吳真銘
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國民黨主席鄭麗文10日拜訪美國國會議員，並與聯邦眾議院外交委員會主席會面。鄭麗文表示，她向美國議員表達國民黨對軍售的真正立場，並非反對台灣軍購，外界有人給她貼上親中標籤是「斷章取義」。

國民黨主席鄭麗文8日前往紐約中華公所與僑界交流。（Facebook@鄭麗文）

訪美行程重中之重：華府拜會5美國會議員

台媒《聯合報》報道，鄭麗文率團於美東時間9日抵達華府，此為她訪美行程的第四站，也是鄭麗文與美國官方交流的重中之重。鄭麗文於10日拜會美國聯邦參眾議員，包括共和黨參議員戴恩斯（Steve Daines）、共和黨眾議員羅斯（John Rose）、弗萊施曼（Chuck Fleischmann）、民主黨眾議員蘇奧齊（Tom Suozzi），並在下午低調與眾院外委會主席馬斯特（Brian Mast）見面。

2026年5月7日，美國參議員戴恩斯（Steve Daines，又譯戴安斯）在北京人民大會堂與中國外交部部長王毅會晤時發表講話。（Reuters）

據了解，鄭麗文與戴恩斯會面未聚焦兩岸，而更多着墨能源議題。共和黨田納西州眾議員羅斯也在與鄭麗文會面時提及新能源的議題。

鄭麗文：國民黨不反軍購，親中標籤為斷章取義

鄭麗文於美國時間6月8日在紐約出席亞洲協會（Asia Society）座談會。（YouTube@Asia Society）

鄭麗文表示，很多國會議員受到誤導，希望聽到她親自說明美方對台軍購預算的疑問。鄭麗文說，國民黨的真正立場不是反對美國對台軍售，反而非常重視與美國在軍購上的合作，所以在民進黨1.25萬億（新台幣，約3094億港幣）的空白授權底下，就優先通過對美軍購的部份。

鄭麗文指出，台灣的軍購預算必須符合台灣立法的程序正義，也要滿足財政紀律，更要避免提供民進黨貪腐的機會；鄭麗文稱，美國國會議員都理解這樣的國會立場，也明白這是很正常的民主程序，「我很珍惜這次溝通的機會」。

鄭麗文接受國際Podcast節目WorldViews的專訪。（Facebook@鄭麗文）

報道指出，外界許多人給鄭麗文貼上親中標籤，鄭麗文也表達不滿，指這都是斷章取義、刻意醜化，不過也正因為這樣，國民黨更要強調與美方的溝通交流；鄭麗文表示，這是一次良性的溝通，也表現出美國國會議員有很高的自主性，不會隨便被牽著鼻子走，或者被任意的誤導。

美暫停對台軍售　國民黨批：傳遞錯誤訊息

美暫停140億美元對台軍售　國民黨批賴清德：台獨路線引國際疑慮

此前，據美媒報道，海軍代理部長高雄（Hung Cao，又譯曹洪）5月22日表示，為確保特朗普（Donald Trump，又譯川普）政府有足夠彈藥應付伊朗戰爭，美國正暫停向台灣出售價值140億美元（約1100億港元）的武器。

對此，台灣立法院國民黨團轟，「別讓台獨路線拖累國防，賴清德是軍購延宕元兇！」，國民黨團稱，請民進黨政府認清現實，「不要因為錯誤的路線，導致台灣喪失了提升自我防衛能力的關鍵機會」。

賴清德於2026年2月11日在台灣台北舉行的記者會上發表談話。（GettyImages）

國民黨立委徐巧芯強調，她不覺得採購軍事武器是要發動戰爭，而是要保衛自己，就是因為賴清德傳遞了錯誤的訊息給國際社會，才會造成問題。此外，針對鄭麗文訪美一事，徐巧芯說，當然支持，相信鄭麗文立場包含國民黨不支持台獨、追求兩岸和平跟對話，這些主張跟特朗普一致。

國台辦稱國民黨副主席將出席海峽論壇　批民進黨「假民主真獨裁」鄭麗文呼籲兩岸恢復對話：台灣決不能淪為大國談判桌上的棋子鄭麗文指戰火頻仍華人應扮演關鍵力量　強調：兩岸不該相互殘殺美國傳暫停對台軍售　國民黨立委批賴清德堅持台獨：傳遞錯誤訊息美軍遠在9500英里之外　特朗普明確對台獨亮黃燈
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