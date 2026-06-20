台灣職棒啦啦隊員汶汶遭男粉絲持刀割頸　緊急送院搶救

台灣中華職棒中信兄弟啦啦隊「Passion Sisters」成員汶汶，今日（20日）傳遭人持刀攻擊。



據台媒報道，汶汶當時正在參與某攝影公司舉辦的私人棚拍活動，遭粉絲52歲許姓男子持刀攻擊頸部，現場攝影師見狀立刻制止幫忙壓制，警方獲報趕抵，把嫌犯依現行犯逮捕。除了汶汶，現場還有2人受傷，所幸3人都沒有生命危險。



台灣中華職棒中信兄弟啦啦隊「Passion Sisters」成員汶汶。

據了解，當時棚拍現場大概有6至7人，嫌犯也是其中一名參與活動的粉絲當時也在攝影，但在活動期間突然情緒失控掏出預藏的水果刀攻擊汶汶頸部，汶汶受傷濺血頸部受傷嚴重，目前已經脫離危險期，但是仍在醫院進行救治手術。

台媒《ETtoday東森新聞雲》報道，據台灣警方調查，28歲王姓女子「汶汶」今日前往北市大同區重慶北路3段一處民宅，參加多名攝影師邀約的棚拍活動，直到下午2時許，52歲的許姓男子突然情緒失控持刀朝汶汶砍殺。

警方事後將涉嫌殺人的52歲許姓男子帶回派出所，發現許姓男子精神狀況不穩定，當時其他制止的攝影師也因受傷送醫救治，事後提出相關傷害告訴，目前全案依照傷害罪嫌送辦。

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