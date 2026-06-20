台灣職棒啦啦隊員汶汶遭瘋狂男粉絲持刀割頸　緊急送院搶救

台灣中華職棒中信兄弟啦啦隊「Passion Sisters」成員汶汶，今日（20日）傳遭人持刀攻擊。



據台媒報道，汶汶當時正在參與某攝影公司舉辦的私人棚拍活動，遭粉絲52歲許姓男子持刀攻擊頸部，現場攝影師見狀立刻制止幫忙壓制，警方獲報趕抵，把嫌犯依現行犯逮捕。除了汶汶，現場還有2人受傷，所幸3人都沒有生命危險。



台灣中華職棒中信兄弟啦啦隊「Passion Sisters」成員汶汶。（IG）

據了解，當時棚拍現場大概有6至7人，嫌犯也是其中一名參與活動的粉絲當時也在攝影，但在活動期間突然情緒失控掏出預藏的水果刀攻擊汶汶頸部，汶汶受傷濺血頸部受傷嚴重，目前已經脫離危險期，但是仍在醫院進行救治手術。

台媒《ETtoday東森新聞雲》報道，據台灣警方調查，28歲王姓女子「汶汶」今日前往北市大同區重慶北路3段一處民宅，參加多名攝影師邀約的私影（台灣稱棚拍）活動，52歲的許姓男子也是其中一名攝影師，直到下午2時許，許姓男子突然情緒失控持刀朝汶汶砍殺。

台灣警方事後將涉嫌殺人的52歲許姓男子帶回派出所，發現許姓男子精神狀況不穩定，當時其他制止的攝影師也因受傷送醫救治，事後提出相關傷害告訴，目前全案依照傷害罪嫌送辦。

《ETtoday新聞雲》引述知情人士說法稱，行兇的攝影師是汶汶的狂粉，在2023年汶汶進入啦啦隊以前，就已經在追蹤對方。還時常為了拍攝汶汶，不惜大費周章在球場觀眾席間不斷移動，因此又被球迷戲稱為「汶汶阿北」。

中信兄弟球團：即日起暫時禁止啦啦隊女孩私自參與私人活動

中信兄弟球團暨多利安經紀公司20日晚間發表聯合聲明，宣布即日起暫時禁止啦啦隊女孩私自參與私人活動。針對這起暴力事件，中信兄弟球團、經紀公司譴責暴力傷人，也強調不應將喜愛與支持，轉化成對他人人身安全的侵犯。接下來將在主場活動中加派保全人員，保護表演者安全。

現在案件已交由警方處理、進入司法程序，中信兄弟球團、經紀公司表示，後續會配合相關單位調查，並協助處理後續事宜。