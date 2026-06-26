鍾明軒被指撞臉楊丞琳！神複製演唱會造型跳熱舞　網驚：一模一樣

台灣知名YouTuber鍾明軒因常常被網友、粉絲指出「撞臉楊丞琳」而成為話題焦點。甚至連好友都認錯，曾拿楊丞琳的演唱會跳舞影片問他：「你什麼時候開演唱會沒通知我？」為了終結這段傳了已久的「撞臉說法」，鍾明軒這次決定直球對決，特別準備了楊丞琳演唱會上的同款服裝、配件與假髮，發起仿裝與舞蹈挑戰！



被指撞臉楊丞琳 鍾明軒：連朋友都認錯

鍾明軒在影片中透露，其實早在2020年楊丞琳推出〈Bad Lady〉時，網路上就曾掀起討論；隔年他自己拍MV戴黑色妹妹頭假髮時，也再次被截圖對比。

知名YouTuber鍾明軒因常常被網友、粉絲指出「撞臉楊丞琳」而成為話題焦點。（截取自YouTube@鍾明軒）

為了終結這段傳了已久的「撞臉說法」，鍾明軒發起仿妝挑戰：

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他坦言過去總覺得是網友或媒體在炒作、故意要酸對方，且他自認長相獨特，「一直以來都不覺得有像」。但近期隨著 Threads 興起，討論熱度再次攀升，連朋友都認錯，讓他決定「實測」倒底像不像。

完妝驚現「神複製」 隔空喊話本尊「別生氣」

為了完美Cosplay，鍾明軒精心籌組了團隊，找來妝髮師、攝影師，更邀請同學擔任舞蹈老師，一分一秒嚴格苦練楊丞琳2025年專輯《遊且》中的歌曲舞蹈。隨後，鍾明軒換上完整演唱會秀服、戴上假髮並完妝後，驚人成果讓他大讚兩位化妝師，直呼：「這有90%像了耶！」

鍾明軒特別準備了楊丞琳演唱會上的同款服裝、配件與假髮，發起仿裝與舞蹈挑戰！（截取自YouTube@鍾明軒）

鍾明軒不僅在舞蹈教室完成高規格拍攝，更頂著楊丞琳的妝容挑戰街頭直拍短影音，他並感性謝謝身邊好友與民間團隊的跨刀相助。對於COS成果，鍾明軒坦言在扮之前不覺得會成功，認為是妝髮師太厲害，「整個很像欸！」，他還笑說：

以後未來丞琳要找替身（可以找我）！

他也隔空向楊丞琳本尊喊話，希望對方看到影片不要生氣，調皮笑稱：「不好意思，我化完妝就真的是很像啊！」

網友看傻：簡直一模一樣！ 「可以當替身」

影片一出隨即網友評論熱烈，紛紛驚呼：

「不能說很像，簡直一模一樣！」

「好好笑真的超像！」

「欸真的像爆！」



更有粉絲大讚鍾明軒的精湛舞技與敬業態度：

「拍得好專業！你舞蹈跳的也很棒棒~給你一個大大讚」

「跳舞有好看，而且不輸本人耶！」



此外，更有不少幽默的網友歪樓敲碗，直呼他可以隨時待命：「如果今天楊丞琳感冒不能上台，鍾明軒可以直接上台當替身不會被發現。」不過也有粉絲感性表示，不論長得像不像，「兩個人都是很棒、很努力且很獨特的人，感謝用心拍片的明軒！」成功用實力與幽默感圈粉無數。

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