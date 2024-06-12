「去上海有什麼要注意？」鍾明軒10字回應暗示藏危機 網民有共鳴
撰文：聯合新聞網
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鍾明軒近來二訪中國，也拍片分享北京、上海、深圳等地旅遊影片，坦言實地造訪後對於中國頗有好感，也稱「台灣人是中華民族的一部份」，遭到不少網友痛批。近日YouTuber蕾菈則好奇在網上發問：「去上海有什麼要注意的？」意外釣出鍾明軒回應。
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蕾菈近日在社群平台發問，表示近日將飛往上海，而近日才剛遭封鎖小紅書帳號的鍾明軒立刻出面回應：「不要說任何中國的好話！」暗指可能遭到出征，回應也意外掀起討論，「現在只能說中國爛死了，免得被出征.....」、「真的 說真話會被炎上」、「哈哈哈看到這回覆馬上笑爛」。
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