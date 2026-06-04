楊丞琳開騷「雙層褲」驚變時裝災難　網民嘲獻醜：似着兩條內褲

撰文：薯條
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台灣歌手楊丞琳近期的內地巡迴演唱會話題不斷，惟其舞台服飾卻頻頻炒車，日前一場演出的獨特短褲造型更在網絡上掀起熱烈討論，引來大批網民瘋狂吐槽。

楊丞琳演唱會造型被嘲。（微博@楊丞琳）
假兩件設計。（微博@楊丞琳）

「假兩件」設計驚變時裝災難

日前她在上海站演唱會勁歌熱舞時，身穿一件灰色工裝風短款背心，大騷身材，然而下半身的搭配卻令全場觀眾及網民睇到「黑人問號」。只見她穿了一條「假兩件」雙層腰頭的短褲營造前衛層次感，但鬆垮垮的灰色外層直接垂掛在骨盆位置，視覺效果相當怪異。

網民直指造型慘不忍睹 。（微博@楊丞琳）

網民狂踩舞台獻醜似着兩條內褲

這個獨特的造型隨即引來大批網民瘋狂留言嘲諷，直指她在舞台上「獻醜」。不少網民分不清是同一條褲的設計，紛紛毒舌笑指：「是偷穿李榮浩的褲子嗎」、「真的很像褲子掉下來了」、「第一眼看過去，還以為她是穿兩條內褲就上台」，狠批該服飾把身材缺點完全暴露。

被嘲獻醜似着兩條內褲（微博@楊丞琳）

寬鬆蕾絲造型掀熱議

除了正式舞台裝引發熱議之外，楊丞琳近日在舞台上綵排時的私服造型，同樣被網民放大檢視。當時她戴上橙色毛帽，身穿超寬鬆大Tee，下身則搭配長蕾絲拼接牛仔褲。這個頗為奇異且難以理解的混搭風格，再度被網民狠批「五五分身材」，認為她私底下的時尚品味同樣令人大跌眼鏡。

綵排服裝亦引發網民熱議。（微博@楊丞琳工作室）
狠批該服飾把身材缺點完全暴露變五五分。（微博@楊丞琳工作室）
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