韓國瑜訪美行見美眾議院院長：盼台美在投資經貿合作更上一層樓

台灣立法院長韓國瑜率台灣跨黨派立委團訪美，與美國國務院、國防部和白宮國安會等官員會面。韓國瑜6月26日上午返台前，更與美國共和黨籍眾議院議長約翰遜（Mike Johnson）會面。



韓國瑜與美國共和黨籍眾議院議長約翰遜（Mike Johnson）見面。（Facebook@韓國瑜）

據此前報道，韓國瑜所率台灣跨黨派立委訪問團日前抵達華盛頓，不但與多達40位美國參眾議員見面，其中也包括美國眾議院前議長佩洛西（Nancy Pelosi，又譯作波洛西或裴洛西）。

訪團與美方官員在針對台灣自我防衛、對美軍購等議題交換意見，《聯合報》報道指，有台灣立委也呼籲美方盡快通過140億美元的對台軍售案。

韓國瑜指出，此行他與台灣立委拜會美國國務院官員，就台美安全合作、無人機產業、國際參與及台商赴美投資等議題交流。（Facebook@韓國瑜）

韓國瑜則在facebook發文表示，自己在美國國會拜會眾議院議長Mike Johnson，除了祝賀美國建國250週年，也感謝他長期支持台灣，他表示自己也特別表達，希望《美台雙重課稅快速減免法案》能順利完成立法，「讓台美在投資、經貿合作上更上一層樓」。

韓國瑜指出，此行他與台灣立委拜會美國國務院官員，就台美安全合作、無人機產業、國際參與及台商赴美投資等議題交流。他強調，面對國際局勢變化，「台灣會持續提升自我防衛能力，也會堅守民主價值，讓世界看見台灣」。

韓國瑜一行人預計在美東時間26日搭乘長班機回台。對於訪問團此行訪美成果，韓國瑜在登機前沒有評論也不願打分數，他僅低調表示，訪問團在回台時會正式對外說明。

台灣立法院長韓國瑜率台灣跨黨派立委團訪美，與美國國務院、國防部和白宮國安會等官員會面。（Facebook@韓國瑜）