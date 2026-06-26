韓國瑜訪美見佩洛西　形容台灣國際處境是「只能戀愛，不能結婚」

台灣立法院長韓國瑜率跨黨派立法委員訪問美國，於6月24日出席美國國會歡迎酒會致詞時，形容台灣的國際處境是「只能戀愛，不能結婚」，他呼籲美國即便「沒有明媒正娶」，也能持續支持台灣參與國際社會。



韓國瑜此次是應美國之邀率七名立委訪美，獲高規格禮遇，與包括美國眾議院議員、前議長佩洛西（Nancy Pelosi，又譯作波洛西或裴洛西）等33名眾議員、七名參議員交換意見。韓國瑜等人於當地時間23日晚上抵達華府，24日前往美國國會山莊與七名民主黨參議員座談，隨後前往眾議院辦公大樓參加美國國會台灣連線酒會。

2026年6月，台灣立法院長韓國瑜率跨黨派立法委員訪問美國（韓國瑜Facebook）

韓國瑜致詞時說，台美貿易額去年高達2560億美元，今年上半年又比去年同期增長28%，今年一定是台美貿易大豐收的一年。美國目前是台灣第一大貿易夥伴，台灣是美國第四大貿易夥伴，希望雙方經貿繼續蓬勃發展。

他指出，小小的台灣充滿驚奇，土地雖僅佔世界萬分之三，人口只佔千分之三，但台灣工業產品在全世界佔百分之三，「台灣不產石油等天然資源，但半導體和高科技製造位居全球第一，還有全球領先的健保制度，以及各種中小企業隱形冠軍，更是華人世界的民主燈塔，卻未獲得國際相對的回應」。

韓國瑜表示，所有國家都稱讚台灣，但都不能給承諾，台灣在國際處境有一種感覺，「只能戀愛，不能結婚」。他強調，台灣願在國際社會承擔更多責任，呼籲美國「就算沒有明媒正娶也沒關係」，希望能讓台灣參與更多國際活動。

6月25日，韓國瑜率跨黨派訪團前往台積電亞利桑那州廠（TSMC Arizona）參訪，深入了解台灣企業在美投資布局、半導體產業發展現況，科技合作的最新進展。行程中，更參訪了集結台美產官學力量成立的「AI生醫聯合展示中心」，韓國瑜稱，見證台灣智慧醫療技術在美落地發展，展現台灣創新科技跨域整合的實力。