台暴雨荔枝園沖出保鮮膜女屍3男被捕　民眾聞不到臭味長期未發現

台灣彰化縣芬園鄉一處荔枝園26日上午發現一具由保鮮膜裹覆的女性屍體，3名林姓男子涉嫌殺人、毀損屍體等罪嫌被捕。



3名林姓男子涉嫌殺人、毀損屍體等罪嫌被捕。（彰化縣消防局）

3名林姓疑犯遭警方移送地檢署。（影片截圖）

台灣彰化縣芬園鄉。（Google Maps截圖）

台媒《中天新聞網》及《ETtoday新聞雲》等報道，整宗慘案發生在一處荔枝園，該具女屍全身都被工業用保鮮膜及棉被包裹棄置，因屍體已呈現黃蠟化，難以辨識身分。近日彰化山區連日大雨，沖刷覆蓋物，導致包裹的遺體露出，民眾驚見屍體緊急報案，才讓這宗駭人聽聞的棄屍案曝光。

警方比對失蹤人口資料，死者是去年9月間就被通報失蹤的47歲林姓女子的可能性極大，疑在今年1月間死亡。

全案會曝光是因為其中一名林姓疑犯另涉他案，警方前往他上班的公司拘捕他，後來他竟意外透露出此案。

報道指，3名疑犯中，年近60歲的林姓主嫌指出，他跟死者在租屋處一起吸毒時對方突然暴斃，因為怕吸毒的事被警方知道才不敢報案，因此找來另一位林姓友人，拿工業用保鮮膜及棉被裹屍，先放在租屋處內再逃掉。但到了今年3月間，有另外一位林姓男子租了該處，出獄沒多久的他返回住處驚見屍體，然後跟裹屍的2位林男聯絡，3人於是將屍體載到荔枝園棄屍，對外則謊稱「只是一隻大狗死掉」。

遺體已明顯黃蠟化 現場連性別也無法辨識（慎入）：

當地警方對3人表示女方是吸毒暴斃的說法則是始終存疑。

檢方複訊後認為，3人之中年近60歲的林男涉嫌殺人罪嫌重大，向法院聲請羈押，最後法官裁定年近的60歲林男以3萬元新台幣交保，另2人無保請回（即不需要交保釋金及羈押），但年近的60歲林男籌不出保釋金，目前已被改裁定羈押送進看守所。

屍體非深埋卻長期未被民眾發現

報道指，死者屍體並非被深埋，但荔枝園的果農及其他民眾都未發現，警方調查可能是因為屍身被層層包裹呈現類似「真空」狀態，再加上棄屍的荔枝園旁邊有鴿舍，大量的鴿子糞便味道將屍臭味徹底蓋過。

若非大雨「恰巧」將屍身沖出一角，包裹的棉被、保鮮膜被果農看到，以及林男涉及其他案件被警方拘捕偵訊，他又剛好供出此案，屍身恐將永遠長埋黃土無人發覺。