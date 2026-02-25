台北知名餐廳女員工離奇陳屍零下20°C冰庫　死亡時間難以估算

台北市文山區24日發生一宗「冰櫃女屍」案，位於木新路三段的一間老牌餐廳成家小館，一名任職超過20年的69歲劉姓女員工，被發現陳屍於餐廳零下約20°C的冷凍庫中。警方24日晚於台北市立殯儀館進行相驗，家屬及餐廳業者皆到場，死者兒子認屍崩潰痛哭。



年後突發意外 死者丈夫、兒子緊牽手相依

檢察官於24日傍晚5時許會同法醫前往殯儀館相驗，死者的丈夫、兒子、餐廳老闆以及第一時間發現遺體的女同事均到場協助調查。家屬在等候期間雙手緊握、神情哀戚，面對媒體詢問皆全程不發一語。後續進行相驗，兒子認屍忍不住情緒痛哭。

家屬認屍痛哭（TVBS新聞網授權使用）

家屬、業者皆赴殯儀館認屍：

歷經約兩小時的相驗，由於屍體呈現冷凍狀態，連死亡時間都難以估算，死因尚不明確，檢警也無法單憑現狀判定是意外受困、突發疾病或是心理因素導致死亡，目前已裁定遺體暫不發還，將擇日解剖以釐清確切死因與案發經過。

成家小館哀痛發聲：平時為人和善、與同事相處融洽

警方調查，劉姓女員工於23日晚間10時許，自行騎乘腳踏車離開住家，隨後便音訊全無。直到24日上午10時許，成家小館其他同事準備開門營業時，發現店內大型冷凍庫，雖然內部有緊急開門裝置，但冰櫃門卻卡住無法開啟，緊急破門，才驚見劉女已倒臥在內，全身僵硬明顯死亡。

成家小館業者深夜發出4點聲明表示，從餐廳創立以來，一直將夥伴視為家人。對於發生憾事，相當哀痛，也「深感自責未能及時察覺夥伴在私人生活中的困境」。並指出劉女平時為人和善，與同事相處融洽、在職場環境上也無異狀。

據了解，劉姓女死者過去曾參與過地下簽賭，餐廳老闆有借錢給她，陸續清償超過200萬元台幣（約50萬港元），近期都已經解決債務糾紛。死者兒子也說家裡沒有被討債或找過麻煩，到底是單純意外受困還是另有原因，仍有待後續調查釐清。

【本文獲「TVBS新聞網」授權轉載。】