Uber電單車台北北投免費載客7.1上路　台交通部指最重可罰逾600萬

Uber今年5月傳出評估在台北市北投區試辦電單車載客服務，當時引發各界熱議。台灣交通部則強調，現行法規並未開放電單車作為營業載客工具，若平台違法媒合最高可開罰2500萬元（新台幣，下同．約合615萬港幣）。



Uber7月1日證實，將於7月1日下午2時正式啟動為期一個月的「北投短程文化體驗」，以限定期間、限定範圍方式，提供免費電單車短程移動體驗，透過Uber App數位化北投在地體驗，讓所有觀光客都能體會北投特有的機車移動文化。台北市交通局長謝銘鴻則在Facebook發文強烈譴責 ，並表示此舉若屬實，已挑釁既有法令，台北市政府絕不手軟。



台灣計程車工會質疑此舉涉及違法，台灣交通部也說明，若違規經營且載客，駕駛人最高罰20萬、公司最高罰2500萬。但Uber仍宣布7月1日下午2時起，在北投地區進行為期1個月的機車載客「短期文化體驗計畫」。

根據試辦的體驗計畫內容，乘客可於文化體驗計畫限定的計劃地區（北投），透過Uber App體驗機車載客服務，單趟距離限定在約5公里內的短程行程，而體驗期間從7月1日下午2時至7月31日，乘客可免費搭乘體驗。

Uber表示，此次期間限定免費文化體驗活動由合作夥伴「優行福爾摩沙股份有限公司」規劃相關安全措施，希望透過參與者回饋，蒐集在地短程移動、安全機制與使用體驗等相關經驗，作為未來交通創新及在地移動體驗討論的重要參考。

Uber稱，安全始終是平台重要原則，參與活動的駕駛合作夥伴皆須符合計畫安全資格，並具備良好的安全紀錄及豐富騎乘經驗；活動期間也提供符合規範的乘客安全帽及安全帽衛生內襯。App同時設有駕駛身分驗證、路線偏離偵測、即時分享行程等安全功能，如有任何安全相關問題，參與者也可透過App聯繫客服團隊尋求協助。

Uber7月1日證實，將於7月1日下午2時正式啟動為期一個月的「北投短程文化體驗」，提供免費電單車短程移動體驗。（翻攝台媒）

台北市交通部：公司最高可罰2500萬元新台幣

針對Uber推動的「機車載客」服務，台灣交通部公共運輸及監理司長胡廸琦此前曾說明，汽車運輸業屬於許可事業，機車載客的服務模式為計程車客運業，依法規定必須以四輪小客車經營，使用機車（電單車）載客在法令上並不允許，Uber不能在違反規定的前提下自行試辦營運。

胡廸琦指出，機車載客屬計程車客運業範疇，在北投地區營運，主管機關為地方政府，可依照「公路法」相關規定處理，根據「公路法」第77條規定，駕駛人可處新台幣20萬元罰鍰，公司則最高可處新台幣2500萬元罰鍰。

根據台灣相關法律規定，業者違規以大型車經營公路汽車客運業、市區汽車客運業、遊覽車客運業，首次將開罰新台幣100萬元，第6次以上或6個月內連續違規3次以上，最高開罰新台幣2500萬元。