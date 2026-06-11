網約車｜Uber調查：89%乘客指一萬配額嚴重不足　倡按評分發牌

政府早前公布，網約車發牌上限1萬個，今年11月底起向平台批出服務牌照。Uber今年5月訪問約一萬名乘客，發現89%認為一萬配額嚴重不足，擔心會削弱叫車的便利程度、延長候車時間及推高車費等。此外，有83%受訪司機認為應優先考慮司機過往安全及服務評分、對網約車收入的依賴程度，以及整體駕駛活躍度等因素作優先準則。



政府早前公布，網約車發牌上限1萬個，今年11月底起向平台批出服務牌照。Uber今年5月訪問約一萬名乘客，發現89%認為一萬拍照配額嚴重不足。

93%乘客倡政府再檢視數據 調整發牌上限

Uber今年5月收集10,009名乘客的回應，當中89%認為一萬個牌照配額「嚴重不足」，擔心會削弱叫車的便利程度、延長候車時間及推高車費等。86%受訪者認為，在繁忙時段或雨天等高需求情況下將更難叫車，83%預料車費將上升，80%則指候車時間或將顯著增加。

Uber指，93%受訪者表示，政府應在2027年8月法例全面實施前，根據平台的營運數據檢視及調整牌照配額上限；90%則認為，政府應參考平均候車時間、預約成功率等數據為基礎，設立清晰、透明、定期及以數據為本的檢討機制。

83%司機倡按評分發牌

此外，Uber調查訪問4,569名司機，當中74%表示對一萬個牌照限額安排「極度擔憂」，指配額過低將極難取得牌照，直接威脅其生計。有83%受訪司機認為，單憑抽籤分配限額屬運氣，認為應優先考慮司機過往安全及服務評分、對網約車收入的依賴程度，以及整體駕駛活躍度等因素作優先準則。

Uber促請政府建立反映實際市場需求的網約車配額框架，採取更平衡的配額安排，設計一套每季定期以數據為本的檢討機制，並優先考慮紀錄良好的活躍司機，建立一個符合國際城市標準的規管框架。