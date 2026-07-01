台灣稱對與洪都拉斯「復交」持開放態度　外交部：台獨注定失敗

洪都拉斯（Honduras）外交部日前指未與台灣官方交涉復交事宜，中國大陸稱洪國是澄清台灣謊言。台灣官方則重申，對重啟友誼保持開放態度，對台灣和洪都拉斯關係不設前提。



中國大陸外交部發言人郭嘉昆對此表示，洪都拉斯政府的澄清，讓賴清德當局的謊言外交暴露無遺。他強調「台獨」分裂逆流而動，不得人心，注定失敗。



2026年6月30日，中國外交部發言人郭嘉昆主持例行記者會。（中國外交部）

郭嘉昆指出，中方願在一個中國原則基礎上，推動中國與洪都拉斯的關係不斷向前發展，更好惠及兩國人民。

另外，對於台灣在南美的唯一邦交國巴拉圭，其外長拉米雷斯日前表示，願意同中國大陸開展貿易往來，但前提是不必同台灣斷絕往來。郭嘉昆表示，巴拉圭政府和領導人應該順應歷史潮流和人民願望，早日站到歷史正確的一邊，做出符合本國根本和長遠利益的正確的決斷，不要再自陷孤立。

台灣外交部發言人蕭光偉則指出，「中國大陸以虛假承諾與空洞口號騙取洪都拉斯外交轉向，非但沒有為宏國帶來經濟利益，反而面臨產業急速崩潰、人民嚴重失業及雙邊貿易失衡等惡果，這才是真正的欺世謊言」。

蕭光偉指出，中國大陸可能正以經濟、金融及政治壓力阻止洪都拉斯接近台灣。台灣對於與洪都拉斯重啟友誼始終抱持開放態度，並願意在互信、互惠及共同繁榮的基礎上，重新建立合作關係。