台灣與洪都拉斯「復交」可能升溫？台商擬大買洪國蝦類產品

據中南美洲媒體報道，台灣進口商近日宣布，在物流與資金實力上，已準備好將洪都拉斯蝦類產品的採購規模恢復或超越2023年台洪斷交前的水準，為洪國水產養殖業注入強心針。



據「Centroamerica 360新聞網」報道，台灣商界代表表示，他們能立即接收洪都拉斯蝦類報價，並具備充足基礎設施處理大量貨物，正等待雙方政府相關機制正式確立，強調強烈意願與長期歷史合作夥伴洪都拉斯重建貿易關係。這項宣布被視為洪都拉斯水產養殖出口的新起點，也為近年失去亞洲優惠准入、面臨困境的產業帶來希望。

洪都拉斯國家水產養殖協會（ANDAH）會長阿瑪多（Javier Amador）對此表達樂觀。他指出，台灣市場熟悉洪都拉斯產品品質，並能提供合理價格。在斷交前，台灣吸收洪國約40%的蝦類出口，且收購價高於其他國際市場，為養殖業帶來穩定收益。

報道提到，此消息恰逢洪都拉斯新總統阿斯富拉（Nasry Asfura）上任。他在競選期間多次表示願意恢復與台灣邦交，並稱台洪有邦交時，洪國情況「好100倍」。商界領袖透露，阿斯富拉政府正推動外交對話與物流流程優化，有利加速恢復對台蝦類出口。

斷交後，洪都拉斯蝦類出口因失去自由貿易協定優惠、面臨20%關稅等因素大幅下滑，中國大陸市場未能有效填補空缺，導致產業嚴重衝擊，包括多家養殖場倒閉與大量就業流失。業界普遍認為，若能順利恢復與台灣的邦交與貿易，將強化出口穩定、創造就業，並鞏固南部水產養殖業基礎。

2025年11月30日，阿斯富拉在首都特古西加爾巴（Tegucigalpa）舉行的總統大選新聞發布會上發表講話。（Reuters）

去年12月24日，洪都拉斯國家選舉委員會（CNE）宣布，美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）支持的保守派國民黨候選人阿斯富拉（Nasry Asfura）在總統選舉中獲勝，其得票率約40.3%，以微弱優勢擊敗得票率約39.5%的中右翼自由黨候選人納斯拉拉（Salvador Nasralla）。阿斯富拉被指立場親台，在競選期間，他更曾受訪指出，若勝選，他將恢復與台灣邦交。

對此，台灣官方12月25日表示，尊重洪都拉斯人民依循憲政體制並透過民主機制所選出的新任國家領導人，同時呼籲洪國總統當選人以民爲本，以對洪國人民有利為出發點推動新政。對於媒體其他關切事項，台方將秉持一貫開放、務實的立場看待，目前沒有相關評論。