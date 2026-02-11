洪都拉斯表態逐步與台灣「復交」　台官方：不預設前提

美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）支持的阿斯富拉（Nasry Asfura）去年底當選洪都拉斯總統，並在今年1月27日就職。值得注意的是，阿斯富拉立場親台，競選期間更曾指出將恢復與台灣邦交。近日，其副手表示，與台灣復交是逐步推動過程。對此，台灣官方今日（11日）表示，將秉持一貫開放、務實與不預設前提的態度，以平等互惠原則持續推動雙方關係的發展。



據《論壇報》（La Tribuna）等洪媒報道，洪都拉斯第一副總統梅西亞（María Antonieta Mejía）表示，與台灣恢復外交關係將是逐步推動的過程，技術團隊正審視前總統執政時期與中國大陸簽署的各項協議內容，以協助總統阿斯富拉做出最終決定。

台灣的外交部向中央社指出，注意到梅西亞的相關發言，針對未來的台洪關係，將秉持一貫開放、務實與不預設前提的態度，在總合外交及榮邦計劃的政策指導下，基於平等互惠原則持續推動雙方關係的發展。

2025年11月30日，阿斯富拉在首都特古西加爾巴（Tegucigalpa）舉行的總統大選新聞發布會上發表講話。（Reuters）

報道指，2023年，洪都拉斯前任左派總統卡斯特羅（Xiomara Castro）與台灣斷交，轉而與中國大陸建交，但北京的貿易及投資承諾未如預期落實，使卡斯特羅的決策受到批評。而阿斯富拉在競選期間多次表示願意恢復與台灣邦交，並稱台洪有邦交時，洪國情況「好100倍」。

台灣進口商近日更宣布，在物流與資金實力上，已準備好將洪都拉斯蝦類產品的採購規模恢復或超越2023年台洪斷交前的水準，為洪國水產養殖業注入強心針。