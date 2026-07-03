解放軍同時發動聯合戰備警巡、遠海長航　台官方：三面包夾台灣

撰文：許祺安
出版：更新：

台灣官方今日（3）日公布最新的解放軍台海周邊海、空域動態，2日解放軍同時實施「聯合戰備警巡」、「遠海長航」任務，共偵獲多達30架次大陸軍機。台軍方稱，其中有26架次飛越台灣海峽中線，台灣周邊空域遭到了解放軍機三面包夾。台軍方更拍攝到解放軍的殲-16戰機。

據台灣官方資料，7月2日6時到7月3日6時，總共偵獲解放軍機30架次，以及解放軍艦7艘、公務船5艘，持續在台海周邊活動，其中26架次飛越海峽中線，進入台灣北部、中部、西南及東部空域活動。

台灣官方今日（3）日公布最新的解放軍台海周邊海、空域動態，2日解放軍同時實施「聯合戰備警巡」、「遠海長航」任務，共偵獲多達30架次大陸軍機。

此次也是解放軍7月首度啟動「聯合戰備警巡」、「遠海長航」。據台軍方7月2日公布的資料，自上午6時53分起，偵獲大陸的殲16型戰機、轟6型轟炸機及空警500型空中預警機等，各型主、輔戰機及無人機計22架次出海，其中20架次超越海峽中線及其延伸線，進入台灣的北部、中部、西南及西太平洋空域。

台軍方更拍攝到解放軍的殲-16戰機。

在海峽中線以西，7月2日7時10分到20時30分，有大陸的主、輔戰機及無人機14架次，其中10架次跨越中線，並執行夜間飛行任務。

而在台灣防空識別區西南部，7月2日7時10分到20時30分，有大陸的主、輔戰機及無人機11架次，同樣執行夜間飛行任務；其中6時50分到13時5分，更有包含轟炸機的主戰機及無人機5架次，環繞台灣防空識別區南面飛行，並北上飛到綠島東方的外海。

解放軍南寧艦、衡陽艦駛入維港　展開5天開放交流活動｜直播重溫解放軍南寧艦、衡陽艦來港　離島及港內渡輪明早個別班次有調整解放軍在黃岩島海空組織戰略巡演　回應美菲挑釁行為｜有片
解放軍