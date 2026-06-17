國台辦批台陸委會抹黑海峽論壇：兩岸同胞交流，任何勢力都擋不住

台灣陸委會日前稱「海峽論壇是大陸對台統戰平台」。6月17日，國台辦發言人陳斌華對此表示，本屆海峽論壇有超過6000名台胞踴躍參加，充分證明兩岸同胞走親走近、走到一起的大潮流不會改變，國台辦樂見大陸文藝工作者赴台交流。民進黨當局出於政治私利，變本加厲限制阻撓島內各界人士參加海峽論壇，他們越搗亂越失敗。



國台辦發言人陳斌華對此表示強烈譴責，並將堅決反制。（人民網）

海峽論壇超6000名台胞參加 國台辦樂見陸文藝工作者赴台交流

據新華社報道，第十八屆海峽論壇大會6月13日在廈門舉行。國台辦發言人陳斌華17日在例行新聞發布會上應詢介紹，截至目前，本屆論壇已舉辦30餘項活動，超過6000名台胞特別是「首來族」和台灣青年不懼民進黨當局干擾阻撓踴躍參加。這充分證明兩岸同胞走親走近、走到一起的大潮流不會改變，民進黨當局干擾破壞不得人心，也不會得逞。

十項促進兩岸交流合作的政策措施對接簽約會在廈門舉行。（新華社）

張凌赫驚喜現身廈門海峽論壇。（01讀者供圖）

陳斌華表示，本屆論壇有力促進兩岸青年交流交往交融。大陸青年演員張凌赫在論壇大會表演講述中，真誠期待更多台灣同胞跨越海峽來大陸走一走、看一看，一句「海峽的距離，擋不住同胞走親走近的交流步伐」引發全場共鳴。國台辦始終支持兩岸青年「雙向奔赴」，樂見大陸知名演員、歌手等文藝工作者赴台，與島內民眾和青年見面交流。民進黨當局應順應島內民意，撤除人為壁壘，為兩岸正常交流創造條件。

張凌赫驚喜現身海峽論壇。（01讀者供圖）

台陸委會稱海峽論壇是「大陸對台統戰平台」 陳斌華：越搗亂越失敗

此前，台陸委會稱「海峽論壇是不折不扣的大陸對台統戰平台」。陳斌華對此表示，海峽論壇創辦18年至今，已舉辦800多項涵蓋基層、青年、文化和經濟等領域的兩岸交流活動，吸引十餘萬名台灣同胞熱情參與。台灣同胞的踴躍參與，是對海峽論壇成效的充分肯定，也是兩岸相關機構繼續辦好論壇的信心所在和動力源泉。

2025年，全國政協主席王滬寧與台灣前總統馬英九在海峽論壇期間會面。(中天新聞)

陳斌華強調，兩岸關係和平發展是歷史大勢，兩岸同胞要交流、要合作的強烈願望和前行步伐是任何人任何勢力都阻擋不住的。民進黨當局出於政治私利，每年都跳出來抹黑攻擊，今年更變本加厲限制阻撓島內各界人士參加海峽論壇，但是他們越搗亂越失敗。