鄭麗文稱訪美像「投下深水炸彈」：讓美國各界去思考兩岸的可能性
撰文：吳真銘
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國民黨主席鄭麗文於6月16日結束美國訪問返台。23日，鄭麗文接受廣播媒體訪問時表示，這次訪美讓她接觸到許多原本沒有預期能見到的重要人士，讓更多人深入了解兩岸對話的和平是可行的，直言就像投下了一顆深水炸彈，提供全新思維讓美國各界去腦力激盪，思考兩岸的可能性跟空間。
台海局勢已是國際重要議題 鄭麗文：對美投下深水炸彈
綜合台媒《聯合報》、《風傳媒》報道，鄭麗文23日接受媒體人唐湘龍專訪時表示，認為自己此趟美國行比原本設定目標高很多。她嘗試告訴大家，和平是可行的，但因為需要美國有大的願景願意去走這條路，但某種程度對美國來說是全新的思維。所以她認為是對美國投下了一枚深水炸彈，讓美方開始腦力激盪，不管是媒體、官方還是學界智庫去思考可能性跟空間。
鄭麗文還表示「沒法告訴見了哪些人」，但這些人之所以願意花時間交流，正因為台海局勢已是國際社會共同關注的重要議題。
鄭麗文：提出全新路徑圖 需靠更多支撐來支持
而在美方接見層級部份，鄭麗文說，「中華民國跟美國沒外交關係，不管怎樣厲害政治人物去層級都比較低，接觸的都是官僚體系，但重大改變需要的是高層領導，靠政治人物改變來走出不同的路。」
鄭麗文表示，「與官員交談、國會議員交流的時間不長，過去也累積了很多誤會和成見，對台灣也有很多地方不了解，例如聽不懂ROC（Republic of China，中華民國）」。
鄭麗文指出，過去很多人覺得她去不成「習鄭會」，但訪問北京的過程她感受到誠意和善意，她認為「習鄭會」只是兩岸和平發展的第一步。目前外界對美中關係未來走向仍充滿不確定性，因此自己提出的是一條全新的路徑圖。她也嘗試提出更多支撐跟主張來支持這條路，坦言「沒有美國支持會面對嚴峻挑戰。」
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