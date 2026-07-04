巴威風球｜ 強颱結構紮實「颱風眼清晰」挑戰風王　預測路徑曝光

【天文台／HKO／明天的天氣／一號戒備信號／打風／颱風／風球／美莎克／巴威】颱風巴威（Bavi，越南提供，河內以西一組山脈）在3日（昨日）晚間8時增強為強烈颱風，將挑戰今年4月「森拉克」（Sinlaku）創下的風王紀錄。



台灣中央氣象署表示，由於巴威颱風未來行徑環境條件良好，有持續增強且暴風圈增大的趨勢，影響台灣的時間點預估落在下周的中後期，劇烈程度將視它北轉角度而定，下周三（7月8日）是關鍵。



香港天文台此前則預測下周後期巴威將移向台灣以東海域，並移向琉球群島宮古島一帶，雖然對香港無威脅，但其下沉氣流為華南帶來酷熱的天氣，料下周五及下周六（10日及11日）市區氣溫升至最高34度。



颱風巴威颱風眼清晰，台灣氣象Facebook Fanpage「台灣颱風論壇｜天氣特急」。

台灣氣象Facebook Fanpage「台灣颱風論壇｜天氣特急」發文指出，從最新衛星雲圖來看，巴威颱風眼清晰可見，颱風眼牆完整且對稱，深層對流幾乎完全包圍颱風眼，代表整體結構已相當成熟。

該專頁稱，未來48小時將是巴威颱風第一次巔峰狀態，後續強度變化，則需觀察垂直風切是否增強、乾空氣是否侵入，以及颱風是否開始發生眼牆置換等因素，都可能影響後續強度與暴風圈大小。

路徑方面，該專頁指出，巴威未來4天持續受到太平洋高壓導引，穩定偏西移動，下周四抵達日本琉球南方海域，目前各天氣預測模式普遍認為，巴威通過台灣東部海域至日本琉球之間的機率最高。

台灣中央氣象署預報員鄭傑仁則表示，目前太平洋面上有兩個颱風，其中梅沙（Maysak）已登陸海南。（台灣中央氣象署）

巴威有可能再度增強 路徑變數大

台灣中央氣象署預報員鄭傑仁則表示，目前太平洋面上有兩個颱風，其中「美莎克」（Maysak，台灣稱梅沙）颱風3日晚間登陸海南島，未來將登陸廣西一帶；巴威颱風今日（4日）上午8點位於鵝鑾鼻東南東方3400公里海面上，受北方太平洋高壓導引將偏西移動。

鄭傑仁指出，巴威3日晚間增強為強烈颱風，近中心最大風速為每秒51公尺，4日上午進一步增強為每秒53公尺，七級風平均暴風半徑300公里，對流結構紮實，颱風眼清晰可見，為強度比較強的颱風，未來5天內偏西北西移動，這段時間因海洋海溫偏高、大氣條件垂直風切較低，有利颱風發展，「巴威還有再增強趨勢，暴風圈也會擴大。」

鄭傑仁指出，巴威下周四（7月9日）後將到台灣東南方、日本南方海面，將在太平洋高壓邊緣逐漸北轉，後續路徑不確定性高，轉彎角度則要視太平洋高壓勢力強弱，颱風暴風範圍大小也會影響高壓範圍和趨勢，但不排除有發布颱風警報可能。