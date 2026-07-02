熱帶氣旋巴威｜天文台料趨近台灣再轉彎襲琉球日本　港受另類影響

【天文台／HKO／打風／颱風／一號戒備信號／巴威／BAVI】踏入風季，今日（2日）除了南中國海的無名熱帶低氣壓，同時西北太平洋關島以東的熱帶低氣壓，今日也增強為熱帶風暴，並命名「巴威」（BAVI），天文台預計下周後期移向台灣以東海域，而概率圖顯示，其後會轉向北移動往琉球群島，掠過宮古島至沖繩本島那霸一帶，再向東北移動，華東、韓國及日本本土也可能受威脅。



內地中央氣象台則預料，「巴威」周六（4日）將增強至超強颱風級，逼近菲律賓及台灣以東海域。風雖遠，但天文台預測其下沉氣流下周中後期會為華南帶來酷熱天氣，本港市區氣溫下周五及六（10及11日）升至33度的酷熱水平。



熱氣氣旋「巴威」7月2日已增強至強烈熱帶風暴級別。（tropicaltidbits圖片）

熱氣氣旋「巴威」的下沉氣流將為華南帶來酷熱的天氣。（Easterlywave圖片）

天文台︰料「巴威」下周後期移向台灣以東海域

天文台今日（2日）下午4時半更新天氣概況，指現時位於南海中部的無名熱帶低氣壓，將逐漸增強，在未來一兩日，大致移向海南島至北部灣一帶；同時位於西北太平洋的熱帶氣旋「巴威」今日下熱帶風暴增強至強烈熱帶風暴，將於下周後期移向台灣以東海域，其下沉氣流為華南帶來酷熱的天氣。

翻查資料，「巴威」由越南命名，指河內以西約40公里哈泰省的一組山脈，峰頂高1,281米，也是越南的國家森林區。而南海的熱帶低氣壓增強至熱帶風暴後，按序將命名「美莎克」（Maysak，柬埔寨提供，當地對柚木的叫法）。

內地中央氣象台7月2日下午6時發布的路徑概率圖。（中央氣象台圖片）

中央氣象台料「巴威」周六增強至超強颱風級

根據內地中央氣象台今午6時發布的路徑概率圖，預料「巴威」未來120個小時向西北偏西方向移動，周五（3日）增強至颱風級，周六（4日）增強至超強颱風級，其後一直維持強度，逼近菲律賓及台灣以東海域。

天文台7月2日更新的路徑概率圖。（天文台圖片）

天文台路徑概率圖顯示將轉彎趨向琉球群島至日本本土

而根據天文台今日更新的路徑概率，「巴威」未來數日將向西北偏西方向移動，有一定機率先移向琉球群島宮古島至沖繩本島那霸一帶海域，再轉往北方向華東、韓國和日本本土的範圍內，不會威脅香港。

台灣交通部中央氣象署7月2日下午2時發布的「巴威」預測路徑圖。（台灣交通部中央氣象署圖片）

天文台：「巴威」下沉氣流「遠攻」華南 下周五六酷熱33度

「巴威」雖不會進入南中國海，不過仍可對香港「遠攻」。天文台今日在九天天氣預報中表示，巴威會在下周後期移向台灣以東海域，其下沉氣流會為華南帶來酷熱的天氣。天文台預測下周五（10日)吹西至西南風3至4級，部分時間有陽光，日間酷熱，稍後局部地區有驟雨及雷暴；下周六（11日)吹西至西南風4級，離岸間中5級，部分時間有陽光，有一兩陣驟雨，日間酷熱。天文台料該兩日市區氣溫介乎28至33度，屬酷熱水平。