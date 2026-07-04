台灣食安危機！沙律油驗出一級致癌物　1300噸已流入夜市和火鍋店

台灣中聯油脂4月初製造的大豆沙拉油被檢出一級致癌物苯駢芘（BaP）超標，高達8.1微克/公斤，超出台灣標準的2.0微克/公斤，一共1,300公噸流向泰山（1218）、福壽及福懋油三大品牌，目前回收油品約17公噸，約僅1%。由於油品加工品眾多，風波持續擴大中。



台媒報道指，台灣至少300家業者受波及，更流入夜市和火鍋店，台灣各縣市政府跟超商正陸續下架和清查。目前已知台北市和新北市共有57所學校受影響，台北兩間提供團體餐的業者，包括宮保王食品、愛欣食品公司，都用到問題批號的油，同品牌商品已經全數下架，台灣知名炸雞品牌繼光香香雞和速食店頂呱呱則強調使用的沙律油並非來自上述品牌。



福壽大豆沙拉油在台灣夜市十分常見。（東森新聞）

專家：長期食用增加基因突變及癌症風險

台北公共衛生師公會7月2日指出，苯駢芘 (B[a]P) 屬於多環芳香烴 (PAHs) 的一種，被國際癌症研究總署 (IARC) 列為第一類 (Group 1) 對人類已知致癌物，主要產生於有機物不完全燃燒、高溫加工或環境污染等情形，亦可能污染食用油脂及其他食品。

該公會表示，苯駢芘具有高度親脂性，極易存在於油脂及高脂肪食品中，人體主要經由飲食暴露。雖然單次食用未必造成急性健康危害，但長期反覆暴露將增加基因突變及癌症發生風險。

此前有研究指出，苯駢芘進入人體後，會經細胞色素P450等酵素代謝形成具有反應性的代謝物BPDE，進而與DNA形成加合物 (DNA adducts)，增加細胞癌變機率，這也是世界各國均對其訂定嚴格限量標準的核心原因。