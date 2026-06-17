食安風波引發管理層大地震　山姆中國首席採購官張青6月底離任

港人北上掃貨熱門地點之一的山姆超市因頻發食品安全問題，近日被內地市場監管總局依法進行責任約談，要求其嚴格按照法律法規開展食品經營活動。



在被約談後，山姆中國內部經歷人事大洗牌，山姆中國總部更換了法定代表人和董事長，MUK SOOK YEE被卸任，由劉鵬接任。今日（17日），內地媒體再指出，山姆中國首席採購官張青因個人原因將於6月底離任，目前山姆正在全球範圍內物色繼任人選。



頻現食安問題 山姆總部被中國市場監管總局約談

山姆爆食安問題遭集體控訴 椰皇果肉變紫 南瓜包未過期先發霉

山姆會員商店首席採購官張青因個人原因已向公司提交辭呈。（北京時間）

據《澎湃新聞》報道，山姆會員商店首席採購官張青因個人原因已向公司提交辭呈，將於6月底正式離任。目前山姆正在全球範圍內積極物色繼任人選。

報道指，過渡期間，Neil Maffey將出任代理山姆會員商店首席採購官。Neil曾於2013年至2017年間擔任山姆首席採購官，卸任後長期擔任公司全職顧問至今。

據悉，張青自2018年加入沃爾瑪中國，任內一直主導山姆打造差異化、高質量的選品邏輯，她曾多次公開強調，山姆選品邏輯非常清晰，重精而非多，把每個商品都打造為精品，才能持續贏得會員信任。

山姆會員商店上海外高橋店。（高德地圖）

有消費者指在山姆買到的椰子肉呈現紫色。（江南都市報）

有深圳市民稱購買的山姆麵包大面積發霉。（深圳新聞網）

山姆會員商店是世界500強企業沃爾瑪旗下的高端會員制商店，1983年4月首家商店在美國開業，中國第一家山姆會員商店於1996年8月12日落戶深圳，近年更吸引大量香港市民每逢周末專程北上「掃貨」。

然而，近期山姆接連爆出食品安全事故，據黑貓投訴平台數據顯示，截至6月中旬山姆相關投訴累計超過1.5萬條。